Lassan luxuscikk is lehetne a dízel

A benzin és a gázolaj piaci ára is tovább drágul. Előbbi bruttó 9, utóbbi bruttó 19 forinttal emelkedik – olvasható a holtankoljak.hu-n. Pénteken a piaci átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:

95-ös benzin: 670 forint/liter;

gázolaj: 727 forint/liter.

A magyar kormány március 9-én döntött az üzemanyagpiacba való állami beavatkozásról, miután az elmúlt időszakban meredeken emelkedtek az árak. A rendeletek alapján a 95-ös benzin literenként legfeljebb 595 forintért, a dízel pedig legfeljebb 615 forintért értékesíthető a jogosultak számára.