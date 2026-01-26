Elképesztő dolog történt a külföldről rendelt csomagokkal Magyarországon

50 százalékkal nőtt tavaly a külföldről érkező vámkezelést igénylő kiscsomagok száma 2024-hez képest – közölte Bakai Kristóf Péter vezérőrnagy, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vámszakmai és nemzetközi elnökhelyettese. Míg 2024-ben a NAV 136 millió kis értékű (150 euró alatti) küldeményt vámkezelt, addig tavaly a csomagok száma már meghaladta a 204 milliót.

A Magyarországon vámkezelt áru mennyisége gyakorlatilag nem változott, valamivel több mint 23 millió tonnát tett ki. Tavaly összesen mintegy 18 ezer milliárd forint értékű áru érkezett Magyarországon keresztül az Európai Unió területére.

A vámbevétel 2025-ben elérte a 154 milliárd forintot, az előző évi 121 milliárd után, az import áfa összege pedig az 504 milliárd forintot 458 milliárd forint után.

A NAV-nak kulcsszerepe van az uniós vámhatár védelmében, hogy az illegális termékek ne juthassanak be az unió piacára, és ne veszélyeztethessék a magyar vásárlók egészségét és életét sem – hangsúlyozta.

Kiemelte:

évek óta dinamikusan nő a harmadik országból érkező e-kereskedelmi forgalom.

A beérkező kiscsomagokhoz kapcsolódó adatokat a NAV kockázatelemzési rendszere vizsgálja, ez segít kiválasztani azokat a küldeményeket, amelyek további ellenőrzést igényelnek.

„Ezeket röntgenberendezésekkel és fizikai vizsgálatokkal ellenőrizzük. Az elektronikus kockázatelemzés alapján kiválasztott tételeken túl a beérkezett gyanús vagy véletlenszerűen kiválasztott csomagokat a vámosok szolgálati kutyák bevonásával is vizsgálják” – részletezte Bakai Kristóf Péter.

A nemzetközi vámnap – amelyet a Vám Világszervezet minden évben január 26-án ünnepel – arra irányítja rá a figyelmet, hogy a vámhatóságok tevékenysége nemcsak a költségvetési bevételek biztosításában meghatározó, hanem a gazdaság védelme, a közbiztonság erősítése és a tisztességes kereskedelem fenntartása szempontjából is nélkülözhetetlen – húzta alá az elnökhelyettes, ismertetve az idei ünnep mottóját: „Éber és elkötelezett vámhatóság a társadalom védelmében.”

(Nyitóképünk illusztráció)