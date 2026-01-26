ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.99
usd:
320.76
bux:
126663.78
2026. január 26. hétfő Paula, Vanda
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Futár egy kézbesítendő csomaggal.
Nyitókép: Pexels

Elképesztő dolog történt a külföldről rendelt csomagokkal Magyarországon

Infostart / MTI

Özönlenek külföldre a magyar megrendelések, rohamosan nő a számuk: másfélszer annyi, összesen 204 millió kiscsomag érkezett tavaly külföldről Magyarországra, mint egy lvvel korábban. Jó hír az államnak, hogy nőnek a vám- és áfabevételek is.

50 százalékkal nőtt tavaly a külföldről érkező vámkezelést igénylő kiscsomagok száma 2024-hez képest – közölte Bakai Kristóf Péter vezérőrnagy, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vámszakmai és nemzetközi elnökhelyettese. Míg 2024-ben a NAV 136 millió kis értékű (150 euró alatti) küldeményt vámkezelt, addig tavaly a csomagok száma már meghaladta a 204 milliót.

A Magyarországon vámkezelt áru mennyisége gyakorlatilag nem változott, valamivel több mint 23 millió tonnát tett ki. Tavaly összesen mintegy 18 ezer milliárd forint értékű áru érkezett Magyarországon keresztül az Európai Unió területére.

A vámbevétel 2025-ben elérte a 154 milliárd forintot, az előző évi 121 milliárd után, az import áfa összege pedig az 504 milliárd forintot 458 milliárd forint után.

A NAV-nak kulcsszerepe van az uniós vámhatár védelmében, hogy az illegális termékek ne juthassanak be az unió piacára, és ne veszélyeztethessék a magyar vásárlók egészségét és életét sem – hangsúlyozta.

Kiemelte:

évek óta dinamikusan nő a harmadik országból érkező e-kereskedelmi forgalom.

A beérkező kiscsomagokhoz kapcsolódó adatokat a NAV kockázatelemzési rendszere vizsgálja, ez segít kiválasztani azokat a küldeményeket, amelyek további ellenőrzést igényelnek.

„Ezeket röntgenberendezésekkel és fizikai vizsgálatokkal ellenőrizzük. Az elektronikus kockázatelemzés alapján kiválasztott tételeken túl a beérkezett gyanús vagy véletlenszerűen kiválasztott csomagokat a vámosok szolgálati kutyák bevonásával is vizsgálják” – részletezte Bakai Kristóf Péter.

A nemzetközi vámnap – amelyet a Vám Világszervezet minden évben január 26-án ünnepel – arra irányítja rá a figyelmet, hogy a vámhatóságok tevékenysége nemcsak a költségvetési bevételek biztosításában meghatározó, hanem a gazdaság védelme, a közbiztonság erősítése és a tisztességes kereskedelem fenntartása szempontjából is nélkülözhetetlen – húzta alá az elnökhelyettes, ismertetve az idei ünnep mottóját: „Éber és elkötelezett vámhatóság a társadalom védelmében.”

(Nyitóképünk illusztráció)

Kezdőlap    Gazdaság    Elképesztő dolog történt a külföldről rendelt csomagokkal Magyarországon

e-kereskedelem

vám

csomagok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump: egy idő után kivonhatjuk az ICE-t Minnesotából

Donald Trump: egy idő után kivonhatjuk az ICE-t Minnesotából

A Trump-kormányzat egy idő után kivonhatja a bevándorlási ügynököket Minnesota államból – közölte az elnök, azt követően, hogy az állam fővárosában pattanásig feszült a helyzet. Az ügynökök a hétvégén agyonlőttek egy második amerikai állampolgárt is, ami után tüntetők rohanták le a szállodájukat.
A héten elkezdik postázni a nemzeti petíciót

A héten elkezdik postázni a nemzeti petíciót

Elkészült a nemzeti petíció nyomtatványa és ezen a héten indul a postázás. Arra biztatok mindenkit, hogy üzenjünk Brüsszelnek, hogy nem fizetünk – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára hétfőn közzétett Facebook-videójában.
 

Szerdán lesz kormánydöntés a januári rezsiszámlákról

Orbán Viktor: Magyarország az Európai Bíróságon támadja meg az orosz gáz importját tiltó rendeletet

Az EU-tanács elfogadta az orosz gázimport fokozatos betiltását előíró uniós rendeletet, magyar per következhet Brüsszel ellen

Szalai Zoltán: az energiaszuverenitás felé tett fontos lépés a Mol szerbiai üzlete

Hernádi Zsolt: csak energiafüggőséget váltott Európa

VIDEÓ
Ukrajnai háború: tárgyalás vagy összeomlás? Resperger István, Inforádió, Aréna
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.27. kedd, 18:00
Hegyi Zsolt
a MÁV-csoport vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Zsiday Viktor: ez az igazi buborék

Zsiday Viktor: ez az igazi buborék

A geopolitikai kockázatok árazása egyre inkább buborékszerű jegyeket mutat a tőkepiacokon: a befektetők a növekvő nemzetközi feszültségek miatt hadiipari részvényekbe és nemesfémekbe menekítik a pénzüket. Szakértők szerint azonban éppen ezekben az eszközosztályokban alakult ki túlárazottság, nem pedig a gyakran emlegetett mesterségesintelligencia-szektorban - írja Zsiday Viktor a blogján.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült a nagy vitamin-titok: itt az igazság - pénzkidobás vagy az egészségünk záloga?

Kiderült a nagy vitamin-titok: itt az igazság - pénzkidobás vagy az egészségünk záloga?

Kik szednek a legtöbb vitamint a világon? Hol vált szinte társadalmi normává az étrend-kiegészítők használata? És miért dübörög Európában a vitaminbiznisz? Mutatjuk!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump and Walz hold 'productive call' as Minnesota governor pushes for 'impartial' inquiry into shootings

Trump and Walz hold 'productive call' as Minnesota governor pushes for 'impartial' inquiry into shootings

Tim Walz says the president has also agreed to look into reducing the number of federal agents in Minnesota.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 26. 18:04
Kivételesen most kapott egy remek hírt az európai autóipar
2026. január 26. 16:38
Vetter Szilvia: sikerült az állatjóléti szabályokat érvényesíteni az EU-ban, erre jön a Mercosur-megállapodás
×
×
×
×