Analog electricity meter for households.
Nyitókép: Torsten Asmus/Getty Images

Meglepő adatokat közölt a MAVIR

Infostart / MTI

A magyarországi bruttó villamosenergia-forgalom 2025-ben 44,613 terawattóra (TWh) volt, 0,3 százalékkal elmaradt a 2024. évi 44,740 terawattórától, ugyanakkor nőtt a belföldi termelés, amely a forgalomban is nagyobb arányt képvisel – derül ki a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. honlapján közzétett adatokból.

A friss adatok szerint 2025-ben a magyarországi bruttó villamosenergia-forgalomból 35,616 terawattóra volt a belföldi erőművek termelése, 4,7 százalékkal több, mint a 2024. évi 34,011 terawattóra. Az erőművek számára tavaly október volt a legerősebb hónap, amikor 3,29 TWh áramot állítottak elő. A legalacsonyabb termelés augusztusban volt 2,81 TWh áram előállításával.

Az import áram részaránya 2025-ben 20,2 százalékra mérséklődött, az éves import-export szaldó 8,997 terawattóra volt. Egy évvel korábban még 10,729 terawattóra áram érkezett importból a magyar villamosenergia-rendszerbe, amikor a forgalom 24 százalékát tette ki.

Az import-export szaldó tavaly a három leghidegebb hónapban – januárban, novemberben, decemberben – magas volt ugyan (sorrendben 1,24 TWh, 1,19 TWh, 1,35 TWh), és arányában 30 százalék körül alakult, azonban a nyári hónapokban már 15 százalék alá került, sőt áprilisban a 10 százalékot sem érte el.

A magyar villamosenergia-rendszer bruttó csúcsidei terhelése 2025. január 20-án elérte a 7663 megawattot. Ezt az értéket az idén január 9-én haladta meg a terhelés 8182 megawattal.

Gazdaság    Meglepő adatokat közölt a MAVIR

