Elemző: tartós lejtmenetben a hazai ipar

A szeptemberi 1,3 százalékos növekedés ellenére egyre valószínűbb, hogy a 2025-ös évvel három egymást követő évben csökken az ipari termelés, amire a rendszerváltás óta nem volt példa – így értékelte a Portfolio elemzője, Madár István a KSH friss, ipari termelésről szóló gyorstájékoztatóját az InfoRádióban.

Az, hogy szeptemberben 1,3 százalékkal volt jobb az ipari termelés volumene, mint augusztusban, azt jelenti, hogy tudott növekedni a szektor. Ám előtte, augusztusban 2,3 százalékos visszaesés volt, tehát a két hónap együtt még mindig visszaesést mutat.

Szezonálisan kiigazítva éves alapon 1,5 százalékos a visszaesés

– emelte ki Madár István, hozzátéve: a mostani adat beleillik abba a „hullámzó, cikkcakkos” ipari teljesítményi trendbe, amely összességében „sajnos most már három éve egy lejtmenetet jelent”. A mostani adat természetesen pozitív hír – jegyezte meg az elemző.

Az elmúlt éveket tekintve az látható, hogy 2023-2025 között minden évben zsugorodik az ipari szektor. Olyanra egyébként a rendszerváltozás óta nem volt példa, hogy három egymást követő évben esés lett volna. Jól mutatja mindez, hogy „mennyire szenvednek a külső exportpiacaink”, így Németország, Ausztria, továbbá hogy az európai, illetve a német járműipar strukturális problémái mennyire kihatnak a magyar járműgyártás teljesítményére is – ismertette az okokat Madár István.

A KSH jövő héten fogja kiadni a részletes adatközlését, amiből pontosan látható lesz majd, hogy az egyes területek hogyan járultak hozzá a javuláshoz. Ami már most tudható, hogy szinte minden ágazat éves alapon visszaesést mutat, többek között a nagy súlyú járműgyártás, illetve az akkumulátorgyártást magába foglaló villamosgépgyártás is. A jobban teljesítő ágazatok közül az elektronikát és az élelmiszeripart emelte ki a KSH.

A jövőbeli kilátásokkal kapcsolatban hozzátette: abban lehet reménykedni, hogy a jövő évben a beinduló nagy gyárak adnak egy egyszeri extra lendületet a szektornak, és ott a termelési volumen „meglódulása” majd fogja tudni javítani a képet.