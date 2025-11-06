ARÉNA - PODCASTOK
A drónnal készült képen a BMW Group debreceni gyára a hivatalos megnyitó napján, 2025. szeptember 26-án.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Elemző: tartós lejtmenetben a hazai ipar

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

Nehéz helyzetben vannak exportpiacaink, illetve a német járműipar strukturális problémái erősen kihatnak a magyar járműgyártás teljesítményére is – mondta el Madár István, a Portfolio elemzője az InfoRádióban.

A szeptemberi 1,3 százalékos növekedés ellenére egyre valószínűbb, hogy a 2025-ös évvel három egymást követő évben csökken az ipari termelés, amire a rendszerváltás óta nem volt példa – így értékelte a Portfolio elemzője, Madár István a KSH friss, ipari termelésről szóló gyorstájékoztatóját az InfoRádióban.

Az, hogy szeptemberben 1,3 százalékkal volt jobb az ipari termelés volumene, mint augusztusban, azt jelenti, hogy tudott növekedni a szektor. Ám előtte, augusztusban 2,3 százalékos visszaesés volt, tehát a két hónap együtt még mindig visszaesést mutat.

Szezonálisan kiigazítva éves alapon 1,5 százalékos a visszaesés

– emelte ki Madár István, hozzátéve: a mostani adat beleillik abba a „hullámzó, cikkcakkos” ipari teljesítményi trendbe, amely összességében „sajnos most már három éve egy lejtmenetet jelent”. A mostani adat természetesen pozitív hír – jegyezte meg az elemző.

Az elmúlt éveket tekintve az látható, hogy 2023-2025 között minden évben zsugorodik az ipari szektor. Olyanra egyébként a rendszerváltozás óta nem volt példa, hogy három egymást követő évben esés lett volna. Jól mutatja mindez, hogy „mennyire szenvednek a külső exportpiacaink”, így Németország, Ausztria, továbbá hogy az európai, illetve a német járműipar strukturális problémái mennyire kihatnak a magyar járműgyártás teljesítményére is – ismertette az okokat Madár István.

A KSH jövő héten fogja kiadni a részletes adatközlését, amiből pontosan látható lesz majd, hogy az egyes területek hogyan járultak hozzá a javuláshoz. Ami már most tudható, hogy szinte minden ágazat éves alapon visszaesést mutat, többek között a nagy súlyú járműgyártás, illetve az akkumulátorgyártást magába foglaló villamosgépgyártás is. A jobban teljesítő ágazatok közül az elektronikát és az élelmiszeripart emelte ki a KSH.

A jövőbeli kilátásokkal kapcsolatban hozzátette: abban lehet reménykedni, hogy a jövő évben a beinduló nagy gyárak adnak egy egyszeri extra lendületet a szektornak, és ott a termelési volumen „meglódulása” majd fogja tudni javítani a képet.

Gálik Zoltán: nagyon nagy átrendeződés zajlik a cseh belpolitikában

Gálik Zoltán: nagyon nagy átrendeződés zajlik a cseh belpolitikában

Eltolódik a cseh belpolitika, a nagy kérdés, hogy az új koalíció „zsarolási pozícióban” lévő kis pártjai mennyire tudják majd radikalizálni a pragmatikusabb Andrej Babiš kormányát. A visegrádi négyek együttműködése nem a cseh–magyar viszonyon fog múlni, hiszen ma nagyon erős a magyar–lengyel feszültség – mondta Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense az InfoRádió Aréna című műsorában.
Orbán Viktor úton Washingtonba: történelmi kísérlet zajlik – videó

Orbán Viktor úton Washingtonba: történelmi kísérlet zajlik – videó

A Mandinernek a repülőgépen nyilatkozó kormányfő szerint a mostani amerikai tárgyalások célja, hogy új minőségű gazdasági és energetikai együttműködés jöjjön létre Magyarország és az Egyesült Államok között.
 

Orbán Viktor: nagy a tét, de mi győzelemre játszunk!

Két „dossziéval” és egy csomaggal szállt fel a fél magyar kormány gépe Washington felé

A NATO-főtitkár figyelmeztetett: a háború vége nem hoz békét Európának

Újabb uniós csapás az oroszoknak

