Fillérre pontosan megvan a költségvetés hiánya, nőtt az államadósság, de elengednek 3 milliárdot az önkormányzatoknak

A közlönyben az áll, hogy „az Országgyűlés jóváhagyta a 2024. évi központi költségvetés végrehajtását 42 039,5 milliárd forint kiadással és 38 091,2 milliárd forint bevétellel, amelyből 3 948,3 milliárd forint hiány keletkezik.

Mindez meghatározza az államadósságot és annak arányát, amely 73,5 százalékra emelkedett a 2023. év végi 73,2 százalékához képest. A költségvetési végrehajtás alapvető keretet ad a működési és fejlesztési kiadásoknak.

A szöveg fontos része, hogy "a magyar állam nem követeli vissza azt a kb. 3 035 604 399 forint összegű többlettámogatást, amelyet 2024-ben a tanárbéremeléshez adott az önkormányzatoknak. Ez a 662/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján történt.

Milyen következménye van?

Az önkormányzatoknak nem kell visszafizetni ezt az összeget. Nem kell megfizetni a késedelmi kamatot sem, amely normál esetben az államháztartási törvény (Áht.) alapján járna.

Ha egy önkormányzat már teljesítette a visszafizetést részben vagy egészben, az állam visszautalja nekik a befizetett összeget, külön kérelem nélkül.