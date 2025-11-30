ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.54
usd:
328.9
bux:
109453.39
2025. november 30. vasárnap Andor, András
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Financial bubble illustration with Hungarian national flag
Nyitókép: SEAN GLADWELL/Getty Images

Fillérre pontosan megvan a költségvetés hiánya, nőtt az államadósság, de elengednek 3 milliárdot az önkormányzatoknak

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A Magyar Közlöny 2025. november 28-ai 142. számában a 2024. évi központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényről írnak.

A közlönyben az áll, hogy „az Országgyűlés jóváhagyta a 2024. évi központi költségvetés végrehajtását 42 039,5 milliárd forint kiadással és 38 091,2 milliárd forint bevétellel, amelyből 3 948,3 milliárd forint hiány keletkezik.

Mindez meghatározza az államadósságot és annak arányát, amely 73,5 százalékra emelkedett a 2023. év végi 73,2 százalékához képest. A költségvetési végrehajtás alapvető keretet ad a működési és fejlesztési kiadásoknak.

A szöveg fontos része, hogy "a magyar állam nem követeli vissza azt a kb. 3 035 604 399 forint összegű többlettámogatást, amelyet 2024-ben a tanárbéremeléshez adott az önkormányzatoknak. Ez a 662/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján történt.

Milyen következménye van?

Az önkormányzatoknak nem kell visszafizetni ezt az összeget. Nem kell megfizetni a késedelmi kamatot sem, amely normál esetben az államháztartási törvény (Áht.) alapján járna.

Ha egy önkormányzat már teljesítette a visszafizetést részben vagy egészben, az állam visszautalja nekik a befizetett összeget, külön kérelem nélkül.

Kezdőlap    Gazdaság    Fillérre pontosan megvan a költségvetés hiánya, nőtt az államadósság, de elengednek 3 milliárdot az önkormányzatoknak

államadósság

költségvetés

2024

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Komoly lengyel következménye van Orbán Viktor moszkvai útjának

Komoly lengyel következménye van Orbán Viktor moszkvai útjának

Karol Nawrocki lengyel államfő lemondta a Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel tervezett kétoldalú találkozóját, miután Orbán Viktor pénteken Moszkvában tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A döntést vasárnap jelentette be Marcin Przydacz, a lengyel államfő nemzetközi politikai hivatalát vezető külügyi államtitkár.
 

Újabb országnál húzták ki a gyufát az ukránok

Az oroszok lecsaptak Kijevre

VIDEÓ
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.01. hétfő, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Így segíthet az AI az infláció előrejelzésében

Így segíthet az AI az infláció előrejelzésében

Hogyan segíthet a mesterséges intelligencia abban, hogy a döntéshozók előre lássák az inflációt? Egy új magyar kutatás megmutatja, hogy az algoritmusok nemcsak a tőzsdén, hanem a gazdaságpolitikai tervezésben is egyre fontosabb szerepet kapnak. Az algoritmusok segíthetnek abban, hogy jobban megértsük: mikor lódulnak meg az árak, mely országokban, és milyen okok miatt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Riasztó előrejelzés érkezett: erre kell készülnöd, ha jövő héten az utcára mész

Riasztó előrejelzés érkezett: erre kell készülnöd, ha jövő héten az utcára mész

A hét elején tartósan párás, ködös időre készülhetünk az ország nagy részén.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Benjamin Netanyahu seeks pardon from Israel's president

Benjamin Netanyahu seeks pardon from Israel's president

He denies any wrongdoing in three ongoing trials over allegations of bribery, fraud and breach of trust.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 30. 14:12
Holnap már nem használható egy fontos OTP-alkalmazás
2025. november 29. 12:08
Liga Szakszervezetek a bérmegállapodásról: ebben a helyzetben ezzel az emeléssel elégedettek lehetnek a felek
×
×
×
×