Egy új eljárás megmentheti a karácsonyi finomságok elengedhetetlen alapanyagát

A dióburok-fúrólégy Európa-szerte, így Magyarországon is komoly károkat okoz – különösen a kisebb szórványültetvényekben és a kerti fákon, ahol a védekezés korlátozottabb – írja a sonline.hu.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közelmúltban tartott szakmai napján a dió növényvédelme és a lehetséges megoldások is szóba kerültek. Itt mutatta be a törzsinjektálás módszerét Gutermuth Ádám, a MATE egyetemi adjunktusa, mint lehetséges alternatívát a dióburok-fúrólégy elleni védekezésben.

A módszert már sikeresen használták vadgesztenyéken, amelyeken működik is, így több ezer fát sikerült megmenteni az aknázómolytól.

A már több szaklapban is publikált eljárás során a hatóanyagot közvetlenül a fa szállítószöveteibe juttatják, így a növény belülről lesz védett a kártevőkkel szemben. A dió esetében viszont nem ilyen egyértelmű a helyzet, mert a gyümölcsért termesztik, és egyáltalán nem mindegy, hogy mennyi és milyen hatóanyag van a növényben.

A nagyobb ültetvények védelme megoldott, azonban a kisebb gazdaságok és a kiskertek számára továbbra is problémát jelent a kártevő elleni védekezés. Ezek esetében nyújtana védelmet az injektálás, azonban nem minden szakember látja ígéretesnek a módszert.

Tóth István, kaposvári okleveles növényvédelmi szakmérnök szerint az injektálásnak megvannak a maga korlátai.

Nagyüzemi szinten nem jöhet szóba, hiszen több ezer fát egyenként kezelni hatalmas költség lenne.

Ahol viszont magányos, nehezen megközelíthető fák állnak, ott valóban lehet létjogosultsága – véli a szakember, ám felveti, hogy az eljárás költségét nem biztos, hogy minden diófa-tulajdonos képes lenne megfizetni. Emellett arra is felhívja a figyelmet, hogy az injektálás sebzéssel jár, és a fúrt lyukakon keresztül kórokozók is bejuthatnak a fába, így a módszert körültekintően kell alkalmazni.