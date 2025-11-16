ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.43
usd:
330.82
bux:
107297.46
2025. november 16. vasárnap Ödön
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Elemző: hátulról a hetedikek vagyunk a bérek vásárlóértékében

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Bruttó átlagkereset alapján hátulról a harmadikak vagyunk az európai uniós rangsorban. A bruttó átlagkereset vizsgálata azonban félrevezető lehet, mondta el az InfoRádióban Hornyák József, a Portfolio elemzője.

Az Eurostat most tette közzé friss statisztikáját a bruttó bérek 2024-es alakulásáról. Magyarország hátulról a harmadik az európai uniós országok rangsorában. Vásárlóerő-paritáson nézve azonban valamivel jobban állunk, hátulról a hetedik helyezést értük el. A bruttó bérek ugyanakkor önmagukban még keveset mondanak el arról, hogy valójában mennyi elkölthető pénz van egy-egy uniós állampolgár pénztárcájában – mondta el az InfoRádióban a Portfolio elemzője, Hornyák József.

Az adatok szerint 2024-ben Luxemburgban, Dániában és Írországban voltak a legmagasabb bruttó átlagbérek, míg a legalacsonyabb kereseteket Görögországban, Bulgáriában és Magyarországon mérték. A szakértő rámutatott: a bruttó átlagkereset nem mutatja meg, hogy valójában mennyit visznek haza a munkavállalók, hiszen az egyes országok adókulcsai, és adókedvezményei jelentősen eltérőek. Emiatt a nettó bérek nagysága nagy különbségeket mutat.

További fontos tényező, hogy az országok árszínvonala között is szélsőséges eltérések vannak:

Romániában az EU-átlag 60 százaléka körül alakul az árszint, míg Dániában annak 160 százalékát is eléri

– magyarázta Hornyák József.

A bérszintek összehasonlítását ezért vásárlóerő-paritáson szükséges végezni. Ennek során először a nettó béreket vizsgálják, majd ezeket kiigazítják az adott ország árszínvonalával. Vásárlóerő-paritáson számolva már „másik sorrend tárul elénk”. A legalacsonyabb nettó bérek Szlovákiában, Lettországban és Horvátországban vannak, míg a legmagasabbak Svájcban, Luxemburgban és Ausztriában – ismertette a Portfolio elemzője.

Az EU 27 tagállamának sorrendjében Magyarország továbbra is a mezőny hátsó részében található, de kedvezőbb helyet foglal el, mint amit a bruttó béradatok alapján feltételezhetnénk. A vásárlóerő-paritáson korrigált nettó bérek rangsorában hazánk hátulról a hetedik helyet foglalja el. Ebben szerepet játszanak az adókedvezmények, valamint az, hogy Magyarországon az árak még mindig alacsonyabbak – tette hozzá Hornyák József.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Elemző: hátulról a hetedikek vagyunk a bérek vásárlóértékében

bér

eurostat

vásárlóerő

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Janus-arcú év: boom a búzánál, óriási hiány a kukoricánál

Janus-arcú év: boom a búzánál, óriási hiány a kukoricánál
A búzatermés kedvező volt, ahogy a tejágazat is jó évet zárt. Kihívásokkal küzd ugyanakkor a kukoricatermesztés, illetve a gyümölcskultúra terén is felmerültek gondok – mondta el az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának ügyvezető igazgatója, Hollósi Dávid az InfoRádióban.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Bulituristák vagy tudatos utazók: miért vonzó Magyarország? Csendes Olivér, Inforádió, Aréna
Washington után: erősödik-e a magyar álláspont az EU-ban? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.17. hétfő, 18:00
Nemes Imre
országos főállatorvos, a Nébih elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
1200 ukrán fogoly térhet haza, drónokkal sorozzák egymást az oroszok és az ukránok – Háborús híreink vasárnap

1200 ukrán fogoly térhet haza, drónokkal sorozzák egymást az oroszok és az ukránok – Háborús híreink vasárnap

Ukrajna és Oroszország megállapodott 1200 ukrán fogoly szabadon engedéséről, akik hamarosan hazatérhetnek. Ez azonban nem jelenti a feszültség enyhülését, hiszen Moszkva egyre erősebben támadja az ukrán fővárost, illetve az ukrán infrastruktúrát.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ilyet még nem láttál: Csányi Sándor is könnyezett a vereség után, nagyon letört + videó

Ilyet még nem láttál: Csányi Sándor is könnyezett a vereség után, nagyon letört + videó

Az MLSZ elnökét láthatóan megviselte a vereség, könnyek közt nyilatkozott az újságíróknak a fájdalmas eredmény után.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Marjorie Taylor Greene doubles down on Epstein files amid fallout with Trump

Marjorie Taylor Greene doubles down on Epstein files amid fallout with Trump

In a new interview, the congresswoman continued to urge the files' release despite the US president's harsh opposition.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 16. 18:40
Délről kap LNG-t Ukrajna
2025. november 16. 18:22
Janus-arcú év: boom a búzánál, óriási hiány a kukoricánál
×
×
×
×