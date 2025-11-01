ARÉNA - PODCASTOK
Papírpénz: euróbankjegyek egymásra téve.
Nyitókép: Pixabay

Az éves infláció 2,1 százalékra lassult októberben az euróövezetben

Infostart / MTI

Az euróövezetben a várakozásoknak megfelelően 2,1 százalékra lassult az éves infláció októberben a szeptemberi 2,2 százalékról az uniós statisztikai hivatal, az Eurostat pénteken ismertetett nem végleges számítása szerint.

Októberben a fogyasztói árak 0,2 százalékkal nőttek szeptemberhez képest, amikor 0,1 százalékot mértek.

Az energia, élelmiszerek, alkoholok és dohánytermékek ára nélkül számított éves euróövezeti maginfláció 2,4 százalék volt októberben ugyanúgy, mint szeptemberben.

Az energiaárak csökkenése 0,4 százalékról 1 százalékra gyorsult. Az ipari termékek drágulása a szeptemberi 0,8 százalékról 0,6 százalékra mérséklődött.

Az élelmiszerek, az alkohol és a dohánytermékek árnövekedése 2,5 százalékra mérséklődött a szeptemberi 3 százalékról. A szolgáltatások áremelkedése 3,4 százalékra gyorsult a szeptemberi 3,2 százalékról.

A legmagasabb éves inflációt Észtországban (4,5 százalék), Lettországban (4,2 százalék), illetve Horvátországban és Ausztriában (egyaránt 4 százalék) mérték. A legalacsonyabb áremelkedés Cipruson (0,3 százalék) és Franciaországban (0,9 százalék) volt.

Az októberre vonatkozó végleges inflációs adatot november 19-én ismerteti az Eurostat.

infláció

euróövezet

eurostat

