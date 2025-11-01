Az éves infláció 2,1 százalékra lassult októberben az euróövezetben

Októberben a fogyasztói árak 0,2 százalékkal nőttek szeptemberhez képest, amikor 0,1 százalékot mértek.

Az energia, élelmiszerek, alkoholok és dohánytermékek ára nélkül számított éves euróövezeti maginfláció 2,4 százalék volt októberben ugyanúgy, mint szeptemberben.

Az energiaárak csökkenése 0,4 százalékról 1 százalékra gyorsult. Az ipari termékek drágulása a szeptemberi 0,8 százalékról 0,6 százalékra mérséklődött.

Az élelmiszerek, az alkohol és a dohánytermékek árnövekedése 2,5 százalékra mérséklődött a szeptemberi 3 százalékról. A szolgáltatások áremelkedése 3,4 százalékra gyorsult a szeptemberi 3,2 százalékról.

A legmagasabb éves inflációt Észtországban (4,5 százalék), Lettországban (4,2 százalék), illetve Horvátországban és Ausztriában (egyaránt 4 százalék) mérték. A legalacsonyabb áremelkedés Cipruson (0,3 százalék) és Franciaországban (0,9 százalék) volt.

Az októberre vonatkozó végleges inflációs adatot november 19-én ismerteti az Eurostat.