ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.27
usd:
331.97
bux:
107758.59
2025. november 10. hétfő Réka
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kommunikációs műhold repül az éjszakai Föld közelében, megapoliszok éjszakai fényeivel az űrben, csillagokkal.
Nyitókép: Getty Images/Alones Creative

A 4iG műholdpálya-használati szerződést írt alá az Eutelsattal

Infostart

A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) űr és védelmi ipari vállalat és a francia Eutelsat, Európa egyik vezető műholdas szolgáltatója műholdpálya- és frekvenciahasználati szerződést írt alá a HUSAT program geostacionárius távközlési műholdja, a HUGEO pályapozíciója és a hozzá kapcsolódó frekvenciahasználati jogok biztosításáról – közölte a társaság.

A 4iG SDT, űr és védelmi ipari vállalat és a francia Eutelsat, Európa egyik vezető többpályás műholdas szolgáltatója műholdpálya- és frekvenciahasználati szerződést írtak alá a HUSAT program geostacionárius távközlési műholdja, a HUGEO pályapozíciója és a hozzá kapcsolódó frekvenciahasználati jogok biztosításáról. Az Eutelsattal 2025 augusztusában kötött kötelező érvényű Együttműködési Megállapodást (MoU) követően aláírt szerződés a HUSAT program megvalósításának új szakaszát nyitja meg.

A szerződés értelmében az Eutelsat 15 évre kizárólagos licencet biztosít a 4iG SDT számára a szerződésben meghatározott geostacionárius pályapozíció használatára és az ahhoz tartozó frekvenciaerőforrásokra, ami lehetővé teszi, hogy a 4iG SDT a felbocsátást követően ezen az orbitális pályán üzemeltesse a HUGEO telekommunikációs műholdat. A pontos pályapozíciót és frekvencia jogokat, valamint a műholdak által lefedett területeket a vállalatok a szerződésben foglaltak szerint bizalmasan kívánják kezelni.

„Együttműködésünk az Eutelsattal a HUSAT műholdprogram megvalósításának következő meghatározó mérföldkövét jelenti, emellett nemzetközileg is tovább erősíti a 4iG vállalatcsoport vezető technológiai szerepét a régióban. Ez a megállapodás is aláhúzza, hogy a magyar űripari törekvéseket és műholdprogramot a legnagyobb szereplők is elismerik, illetve lehetőséget látnak a partnerségre” – mondta Dr. Sárhegyi István, a 4iG SDT vezérigazgatója.

Az Eutelsat több mint 40 éves tapasztalattal rendelkezik a műholdüzemeltetésben, jelenleg 34 geostacionárius és mintegy 600 alacsony pályás műholddal biztosít műholdas kommunikációs szolgáltatásokat világszerte, együttműködésben a nemzetközi és a francia szabályozó hatóságokkal.

A HUSAT program a legnagyobb magánkezdeményezésben és finanszírozásban megvalósuló műholdprogram Magyarországon és a kelet-közép-európai régióban. A HUSAT keretében a 4iG S&D egy geostacionárius pályán keringő telekommunikációs műholdat (HUGEO), valamint további nyolc, alacsony földkörüli pályán keringő, nagyfelbontású földmegfigyelési műholdat (HULEO) tervez 2032-ig pályára állítani és a műholdak élettartama során üzemeltetni.

A két vállalat közötti hosszú távú technológiai partnerség biztosítja Magyarország helyét Európa űripar térképén és új távlatokat nyithat a hazai műholdas technológiák fejlődésében. Hozzájárul a 4iG Csoport műholdas infrastruktúrájának kiépítéséhez, a digitális szuverenitás megteremtéséhez és a földmegfigyelési és következő generációs távközlési szolgáltatások kialakításához.

Kezdőlap    Gazdaság    A 4iG műholdpálya-használati szerződést írt alá az Eutelsattal

műhold

4ig

eutelsat

4ig sdt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Amerika-szakértő a Trump–Orbán-találkozóról: most ránk irigykednek Nyugaton

Amerika-szakértő a Trump–Orbán-találkozóról: most ránk irigykednek Nyugaton

Donald Trump és Orbán Viktor pénteki washingtoni találkozója Magyarország és a magyar diplomácia számára is történelmi siker volt – vélekedett az InfoRádióban Fekete Rajmund Amerika-szakértő, a Kommunizmus Kutató Intézet igazgatója.
 

Riasztó dolgot mondott a német demokráciáról az ország elnöke

Hortay Olivér Washington után: energiaügyekben a következő mérkőzés Brüsszelben jön

Dmitrij Peszkov: Moszkva nem ismeri Orbán Viktor ukrajnai rendezésről szóló kezdeményezéseit

„Mi túlbonyolítjuk” – Lázár János a kampányról és a washingtoni látogatásról

Orbán Viktor: amíg ő az elnök ott, én a kormányfő itt, nem lesz szankció

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Napi egy perc: tényleg csak ennyi időnk van könyvet olvasni? Pompor Zoltán, Inforádió, Aréna
Biztosítás: a vagyonunkra miért vigyázunk, és az életünkre miért nem? Holló Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.10. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy Márton: Magyarországnak is szüksége van egy big brother-re!

Nagy Márton: Magyarországnak is szüksége van egy big brother-re!

Magyarországnak szüksége van pénzügyi téren is egy nagy testvérre, mert az Európai Unió nem látja el ezt a szerepét - mondta el egy hétfői háttérbeszélgetésen Nagy Márton a kormány washingtoni útján megkötött egyik megállapodási elem, a pénzügyi védőpajzsról. A nemzetgazdasági miniszter hangsúlyozta: a magyar megállapodás nem hasonlítható össze az argentin esettel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt Zelenszkij a washingtoni találkozó után: &quot;semmi okom, hogy féljek Trump-tól&quot;

Megszólalt Zelenszkij a washingtoni találkozó után: &quot;semmi okom, hogy féljek Trump-tól&quot;

Az ukrán elnök azt is elárulta, hogy III. Károly brit uralkodó fontos háttérszerepet játszott abban, hogy Trump elnököt Ukrajna támogatására ösztönözze.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Eight killed after explosion near major Delhi landmark, police say

Eight killed after explosion near major Delhi landmark, police say

The blast happened near one of the Indian capital's most famous buildings, the 17th Century Red Fort.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 10. 17:15
Hamarosan újraindulhat az amerikai szövetségi kormányzat
2025. november 10. 16:06
Nincs kultúrája az életbiztosításnak, pedig elúszhat a lakás is – Holló Bence az Arénában
×
×
×
×