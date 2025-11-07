Figyelem, leállnak egyes állami szolgáltatások

Az Energiaügyi Minisztérium tájékoztatása szerint a munkálatok során egyes elektronikus ügyintézési és azonosítási szolgáltatások (Digitális Állampolgár mobilalkalmazás, Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ)) időszakosan nem lesznek elérhetők. Az eRecepteket ebben az időszakban is akadálytalanul ki lehet majd váltani. A szakemberek minden szükséges lépést megtesznek a szolgáltatások gyors helyreállításáért – írja a tárca.

A karbantartás miatt 2025. november 7-én, pénteken 14 órától szünetel az ügyintézés a kormányablakokban. A Központi Kormányablakban kizárólag azonnali és sürgősségi eljárásban igényelt útlevelek átvételére lesz lehetőség a hétvége folyamán. Az ügyfélkiszolgálás tervezetten 2025. november 10-én hétfőtől a megszokott működési rend szerint folytatódik – olvasható.