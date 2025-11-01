ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 1. szombat Marianna
Hattyúk a Balatonban, a siófoki Krúdy sétánynál 2024. március 28-án.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Volt, amikor ingyen engedték be az embereket - szomorúan teljesítettek idén a siófoki strandok

Infostart

Siófok képviselő-testülete értékelte a nyári szezont, fókuszban a strandszakaszok teljesítményével és biztonsági kérdéseivel. Az adatok szerint a strandszezon nem volt kiemelkedően sikeres: a Balaton leghosszabb partszakaszát fenntartó Balaton-parti Kft. vendégszám- és árbevétel-visszaesést kényszerült elkönyvelni.

A Nagystrandon az árbevétel 26 százalékkal, a vendégszám pedig ennél valamivel kisebb mértékben esett vissza a tavalyi évhez képest. A Balaton-parti Kft. többször is kénytelen volt mérsékelni a belépőjegyek árát, sőt, bizonyos napokon ingyenes belépést biztosított, ellentétben a korábbi forró nyárral - írja a siofok.hu.

Június közepétől augusztus végéig összesen 19 olyan nap volt, amikor a napi bevétel nem érte el az 1 millió forintot (2024-ben mindössze 4 ilyen nap volt).

A nettó árbevétel 75 millió forinttal maradt el a tavalyi szinttől, miközben az üzemeltetési költségek (vízimentés, strandbiztonság, takarítás) változatlanok maradtak.

Érdekes tény, hogy a siófoki helybéliek aránya a kedvezmény ellenére is csekély, 2 százalék alatt maradt, míg a külföldi vendégek aránya kiemelkedően magas volt.

A sóstói strandon is 20–30 százalék közötti látogatószám-visszaesés történt.

Horváth László, a balatoni vízirendészet parancsnoka szerint 2016 óta most fordult elő először, hogy a Siófok előtti partszakasz tíz kijelölt strandjának egyikén sem történt vízbefulladás. A kikötőben azonban egy ittas felelőtlenség áldozata lett egy fiatalember.

