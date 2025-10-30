ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.78
usd:
334.31
bux:
0
2025. október 30. csütörtök Alfonz
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Detail of a gas meter, showing how much gas a property has used.
Nyitókép: Thomas Faull/Getty Images

Csökkent a gáz átlagára az EU-ban

Infostart

Jelentős különbségek figyelhetőek meg ugyanakkor az EU-tagállamok között a gázárak tekintetében.

2025 első felében az EU-ban átlagosan csökkent a háztartások által fizetendő gázár az előző félévhez képest, 8,1 százalékkal. Ez visszatérést jelent a 2022-es krízis előtti mintákhoz, amely keretében szezonálisan változtak a gázárak – jelentette az Eurostat.

Enyhén megnőtt a fogyasztók által fizetendő gázárakban az adók és díjak részaránya, 30 százalékról 31 százalékra. Ez a korábbi félévek adócsökkentéseinek kivezetésére utal.

Jelentős különbségek figyelhetőek meg az EU tagállamai között az árakat tekintve. A sort Svédország nyitja, ahol a legdrágább a gáz. Magyarországon pedig a lakossági fogyasztók által fizetendő ár az EU-ban a legolcsóbb.

A lent látható adatok vásárlóerő-paritáson értelmezendőek, tehát a különböző valuták különböző vásárlóereje nem befolyásolja a rangsort.

A nemzeti valutákban kifejezve, 2024 első félévéhez képest a legnagyobb növekedést Észtországban regisztrálták, ahol 24 százalékkal nőtt a gáz ára. Bulgáriában is hasonló emelkedés volt megfigyelhető.

Szlovéniában ezzel szemben közel 13 százalékkal csökkent a fizetendő összeg, de Ausztriában is kerekítve 12 százalékot esett vissza a gáz ára.

Kezdőlap    Gazdaság    Csökkent a gáz átlagára az EU-ban

európai unió

árak

földgáz

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Autó, telefon, ház: Miben nem lesz akkumulátor a jövőben? Kaderják Péter, Inforádió, Aréna
Reptér-fejlesztés: közelebb jön a világ? Lóga Máté és Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.30. csütörtök, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Döntött Donald Trump Ukrajna jövőjéről – Pezsgőt bonthat a Kreml, elengedi Zelenszkij kezét Amerika erős embere?

Döntött Donald Trump Ukrajna jövőjéről – Pezsgőt bonthat a Kreml, elengedi Zelenszkij kezét Amerika erős embere?

Donald Trump amerikai elnök az Air Force One fedélzetén érintőlegesen beszélt Ukrajna jövőjéről is: azt mondta, szerinte néha „engedni kell harcolni” a háborúzó feleket – számol be a Guardian.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Aggasztó hírek az USA-ból: Trump elrendelte az atomfegyvertesztek újrakezdését

Aggasztó hírek az USA-ból: Trump elrendelte az atomfegyvertesztek újrakezdését

Donald Trump amerikai elnök bejelentette az atomfegyvertesztek azonnali újrakezdését.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump lowers tariffs on China and announces end to 'rare earths roadblock' after Xi meeting

Trump lowers tariffs on China and announces end to 'rare earths roadblock' after Xi meeting

He says the US can sign a trade deal with China "pretty soon" while speaking aboard Air Force One after leaving South Korea.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 30. 05:30
Máris horror áron juthat idén szaloncukorhoz, aki a korai beszerzés mellett dönt
2025. október 29. 20:58
Dagad az olajvita a Janaf és a Mol-csoport tagja között
×
×
×
×