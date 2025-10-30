Csökkent a gáz átlagára az EU-ban

2025 első felében az EU-ban átlagosan csökkent a háztartások által fizetendő gázár az előző félévhez képest, 8,1 százalékkal. Ez visszatérést jelent a 2022-es krízis előtti mintákhoz, amely keretében szezonálisan változtak a gázárak – jelentette az Eurostat.

Enyhén megnőtt a fogyasztók által fizetendő gázárakban az adók és díjak részaránya, 30 százalékról 31 százalékra. Ez a korábbi félévek adócsökkentéseinek kivezetésére utal.

Jelentős különbségek figyelhetőek meg az EU tagállamai között az árakat tekintve. A sort Svédország nyitja, ahol a legdrágább a gáz. Magyarországon pedig a lakossági fogyasztók által fizetendő ár az EU-ban a legolcsóbb.

A lent látható adatok vásárlóerő-paritáson értelmezendőek, tehát a különböző valuták különböző vásárlóereje nem befolyásolja a rangsort.

A nemzeti valutákban kifejezve, 2024 első félévéhez képest a legnagyobb növekedést Észtországban regisztrálták, ahol 24 százalékkal nőtt a gáz ára. Bulgáriában is hasonló emelkedés volt megfigyelhető.

Szlovéniában ezzel szemben közel 13 százalékkal csökkent a fizetendő összeg, de Ausztriában is kerekítve 12 százalékot esett vissza a gáz ára.