Oeconomus: hamarosan megnyílnak az új román gázmezők, Magyarország fontos szereplő lehet

Hamarosan gáznagyhatalommá válhat Románia – legalábbis akkor, ha 25 év helyben járás után tényleg megindul a kitermelés a jelentős tartalékokkal rendelkező fekete-tengeri gázmezőn. A Neptun Deep projekt keretében – a jelenlegi tervek szerint – 2027 elejétől évente nyolcmilliárd köbméter földgázt hoznak majd felszínre.

Pataky István, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban jelezte, márciusban az OMV Petrom és a Romgaz megkezdte két gázmezőn a fúrást. Mint elmondta, egy amerikai cég végzi a fúrásokat, és a két mező fejlesztéséhez szükséges infrastruktúra, amely három tenger alatti termelőrendszert tartalmaz, az elemző szerint gyakorlatilag már működőképes. A fúrási műveletekkel párhuzamosan folynak a Neptun Deep projekt különböző elemeinek munkálatai: építik a termelőplatformot, készülnek a tengeralatti infrastruktúrához tartozó rendszerek, dolgoznak a termelési műveletekhez szükséges támogató hajó és a földgázmérő állomás építésén.

A becslések szerint évi nyolcmilliárd köbméter földgázt termelhet ki Románia, és Pataky István szerint a Neptun Deep projekt elsősorban azért fontos, mert alternatív forrást teremthet a régióban, mert a kitermelt mennyiség jelentős része külföldön találhat gazdára, így Magyarország is fontos szerepet kaphat, mert az Arad–Szeged interkonnektoron keresztül csatlakozni tud a román gázvezeték-hálózathoz, és a román gáz részben kiválthatja az orosz import is.

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője felidézte, hogy Magyarország mindvégig rendkívül fontosnak nevezte a romániai lehetőséget, már amikor a kétezres évek elején az Exxon beszállt a beruházásba, voltak magyar–román egyeztetések. „Akkor a történet leállt, de ha most 2027-re megvalósul, akkor Magyarország nyilvánvalóan fontos szereplő lehet, már csak azért is, mert regionális energiaelosztó szerepben is van, és nyilván a magyarországi tárolókapacitásait is használhatja a román gáz” – mondta Pataky István.

Arról is beszélt a szakértő, hogy Románia becsült éves földgázfogyasztás körülbelül 10-11 milliárd köbméter, míg Magyarországon 8,5 milliárd köbméter. Azt is jelezte, hogy Románia nagy gáztermelő ugyan, de közben importál is gázt, az aránya nagyjából 20 százalék. Az alacsonyabb román felhasználást részben az magyarázza, hogy a háztartásoknak csak a 44 százaléka van rákötve a földgázhálózatra, de csak 2,5 millió háztartás fűt gázkazánnal, ami már csak 26 százalékos arány. Az elemző szerint most készülnek tervek arra, hogy a fafűtés helyett. inél több helyen használjanak gázt.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter többször jelezte, hogy Magyarország szeretne jelentősen részesedni a román gázból, de egyelőre a román kormányzat nem szívesen kommunikál a gázhasznosítás formáiról, és Pataky István szerint ennek az az oka, hogy sokan azt támogatnák Romániában, hogy az új lelőhelyekből inkább a teljes ellátottságot biztosítsák. A hírek azonban arról szólnak, hogy sok érdeklődő van az új alternatív energiaforrásra.