2025. október 30. csütörtök
Hortay Olivér, a Századvég üzletágvezetõje, kutatóintézeti igazgatója az ESG: globális kilátások, magyar helyzetkép címû konferencián Budapesten, a Mathias Corvinus Collegium épületében 2024. június 4-én.
Nyitókép: MTI/Soós Lajos

Az enegiapolitika lesz a téma a Károli Szabadegyetemen

Infostart

Hortay Olivér energia- és klímapolitikai szakértő, a Századvég Energia- és Klímapolitika Üzletág vezetője és a Gazdasági Folyamatok Kutatóintézet igazgatója lesz a vendég jövő kedden.

November 4-én 18 órakor folytatódik a Károli Gáspár Reformátu Egyetem ismeretterjesztő rendezvénysorozata, ezúttal Hortay Olivér energia- és klímapolitikai szakértő, a Századvég Energia- és Klímapolitika Üzletág vezetője és a Gazdasági Folyamatok Kutatóintézet igazgatója lesz a Károli Szabadegyetem vendége.

A pódiumbeszélgetés során napjainkat érintő közéleti aktualitások kerülnek napirendre: az energiafogyasztás és környezeti hatásai, az energiavásárlás és -előállítás, valamint a mindezen témákhoz szorosan kapcsolódó, az emberiség jövőjét meghatározó klímaváltozás.

A Károlyi–Csekonics-palota báltermében a vendéggel Szuchy Róbert rektorhelyettes beszélget.

A Károli Szabadegyetem rendezvényre a belépés ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

Kormányinfó: meghosszabbítják és decembertől 14 termékkel kibővítik az árrésstopot

Kormányinfó: meghosszabbítják és decembertől 14 termékkel kibővítik az árrésstopot

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő megtartotta a Kormányinfót. Decembertől 14 termékkel bővül az árréstop, és meghosszabbítják február 28-ig. Januártól 15 százalékos béremelés jön a szociális és a kulturális szférában, a nevelőszülői hálózat támogatásait megduplázzák.
 

KSH: az ipar és a mezőgazdaság fékezte a magyar gazdaság teljesítményét

Elemző: gyengélkedik az export, a növekvő fogyasztásnak megvan még a húzóereje

Ismét elszállhatott a repülőrajt – elemzői várakozások

Szakértő: a lehetőségek mellett kockázatok is vannak a lakhatási támogatásban

Némileg nőtt a hazai áfarés - Ez is a digitalizációs úton történő gazdaságfehérítés szükségességét igazolja

Némileg nőtt a hazai áfarés - Ez is a digitalizációs úton történő gazdaságfehérítés szükségességét igazolja

A magyar áfarés (azaz a potenciálisan beszedhető és a ténylegesen beszedett áfa közötti különbség) 2022-re 3% alá csökkent, azonban 2023-ban, illetve 2024-ben a ráta némileg emelkedett, de még mindig az EU- és a régiós átlag alatt áll. A ráta emelkedése azt mutatja, hogy a digitalizációs úton történő gazdaságfehérítési intézkedésekkel nem szabad leállnia a kormányzatnak - hangsúlyozta Gerlaki Bence, az NGM adóügyekért felelős államtitkára a Nemzeti Adókonzultáció konferencián. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által megrendezett idei szakmai fórum témájául az AI alapú megoldások, eszközök adózásban történő használata szolgált.

Kamatvágás után kérdőjelek: a Fed nem ígér semmit decemberre

Kamatvágás után kérdőjelek: a Fed nem ígér semmit decemberre

A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatszintet a Fed októberi ülésén, ám a döntés korántsem volt egyhangú.

Trump lowers tariffs on China and announces end to 'rare earths roadblock' after Xi meeting

Trump lowers tariffs on China and announces end to 'rare earths roadblock' after Xi meeting

The US will cut the "fentanyl tariff" on Chinese goods from 20% to 10%. China will purchase more US farm produce, Trump says, and allow more US access to its rare earths.

