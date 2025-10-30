Az enegiapolitika lesz a téma a Károli Szabadegyetemen

November 4-én 18 órakor folytatódik a Károli Gáspár Reformátu Egyetem ismeretterjesztő rendezvénysorozata, ezúttal Hortay Olivér energia- és klímapolitikai szakértő, a Századvég Energia- és Klímapolitika Üzletág vezetője és a Gazdasági Folyamatok Kutatóintézet igazgatója lesz a Károli Szabadegyetem vendége.

A pódiumbeszélgetés során napjainkat érintő közéleti aktualitások kerülnek napirendre: az energiafogyasztás és környezeti hatásai, az energiavásárlás és -előállítás, valamint a mindezen témákhoz szorosan kapcsolódó, az emberiség jövőjét meghatározó klímaváltozás.

A Károlyi–Csekonics-palota báltermében a vendéggel Szuchy Róbert rektorhelyettes beszélget.

A Károli Szabadegyetem rendezvényre a belépés ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.