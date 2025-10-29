ARÉNA - PODCASTOK
Transport and logistic concept, Manager and engineer checking and controlling logistic network distribution and data on tablet for logistic Import export on motorway background
Nyitókép: ipopba/Getty Images

Elemző: gyengélkedik az export, a növekvő fogyasztásnak megvan még a húzóereje

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Szeptemberben export volumene csak kismértékben, alig 0,5 százalékkal nőtt, míg az import jelentős, 8,4 százalékos emelkedést mutatott. A termék-külkereskedelmi egyenleg összességében 589 millió eurós többlettel zárt, ebben szerepe van annak, hogy csökkentek az importárak és erősödött a forint - mondta az InfoRádiónak a Nemzeti Gazdaságfejlesztési Ügynökség Gazdaságelemzési Központjának vezető elemzője, Molnár Dániel.

Szeptemberben a kivitel volumene 0,5 százalékkal, a behozatalé 8,4 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest, ez a belső kereslet élénkülésére utalhat.

Szeptemberben is jelentős, 589 millió eurós többletet mutatott a termék-külkereskedelmi egyenleg, ez ugyanakkor az előző év azonos időszakához képest nagyobb, 300 millió eurós romlást jelent - értékelte az adatokat a Nemzeti Gazdaságfejlesztési Ügynökség Gazdaságelemzési Központjának vezető elemzője.

Molnár Dániel hozzátette: a romlásban elsősorban az játszott szerepet, hogy miközben a kivitel csak fél százalékkal nőtt, a behozatal jóval nagyobb mértékben, 8,4 százalékkal emelkedett.

"Ezt a hatást ugyanakkor ellensúlyozta az árak alakulása. Az exportárak növekedtek, miközben az importárak csökkentek. Ez mindenképpen kedvező magyar szempontból, javult a cserearány, tehát adott exportértékesítésből több importot tudunk finanszírozni. Ez a cserearány javulás némiképp korrigálta, ellensúlyozta a volumen alakulásból fakadó kedvezőtlen trendet" - mondta az elemző.

A szeptemberi adatokból az látható, hogy két termékcsoport esett vissza, a gépek és szállítóeszközök, valamint a feldolgozott termékek,

tehát elsősorban a gyengébb ipari termelés állhat a szeptemberi gyengébb export mögött - vélte Molnár Dániel.

Hozzátette: az augusztusi ipari adat rendkívül kedvezőtlen volt, hosszú leállás történt például az autóiparban, és ez meg is látszott a számokon. "Ez a mostani exportadat azt vetíti előre, hogy szeptemberben sem jött fordulat, a gyenge külső kereslet, ami az iparba is begyűrűzik, továbbra is negatívan érinti az exportot. Ezt a hatást kismértékben ellensúlyozza, hogy ezzel párhuzamosan az energiahordozók kivitele jelentősen, 90 százalékkal nőtt. Emögött az ukrán tranzit húzódik meg, idéntől Magyarország jelentősen segíti az ukrán gazdaság működését a gáz és elektromos áram exportján keresztül, ami valamennyire tudja azért ellensúlyozni a gyengébb külső keresletet."

Az importnál is a gépekre és szállítóeszközökre kell figyelni. Itt mutatkozik egy jelentős, 17 százalékos bővülés az előző év azonos időszakához képest.

"Az még nem látszik most, hogy mi ugrott meg. Vagy készletezési hatás áll a növekedés mögött, vagy valamilyen beruházási tényező. Az is lehetséges, hogy a fogyasztói oldalról érkezett hatás, például azt láthattuk, hogy az új autók értékesítése jelentősen, 10 százalékkal megugrott szeptemberben."

A külső kereslet gyenge, ez visszaveti az exportot, miközben import oldalon a gyorsan növekvő fogyasztásnak megvan még a húzóereje - összegezte a helyzetet a vezető elemző.

