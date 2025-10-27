ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.99
usd:
334.27
bux:
105222.42
2025. október 27. hétfő Szabina
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Zöld acélt fognak termelni Orosházán

Infostart

Korszerű, a napenergiára jelentősen építő üzem jön létre, az orosházi öntödei hagyományok nyomán.

Orosházán egy új beruházás keretében már 2026 végén készülhet acél. 2022-ben vált fizetésképtelenné a Magyarország legnagyobb acélművét üzemeltető ISD Dunaferr Zrt. Októberben a felszámoló leállította az ehhez kapcsolódó, kokszgyártással foglalkozó Duna Furnace Dunai Vasmű Kft. értékesítési eljárását – írta meg az mfor.hu.

Október 21. napjával az állam kinevezte Fenyvesi Csaba Gábort a magyar acélipar megmentéséért felelős kormánybiztossá. A Dunaferr felszámolási eljárását október 7-én állították le. Ezt Magyar Zoltán, a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség elnöke „logikus lépésnek” nevezte – jelentette a Duol. Hozzátette, ez valaminek az előjele lehet.

Mindeközben az orosházi beruházás története 2023-ban kezdődött, amikor a Wolf-család, illetve az Innova-X Befektetési Alapkezelő Zrt. megvásárolta az Emika Zrt-t, amely világítástechnikai és járműipari beszállítóként működik.

Orosházán az 1960-as évek végén alapították meg az öntödét, amely 2020 végén végelszámolás alá került. A 2018-tól tulajdonos SPS Trading Kft. közleményében akkor úgy fogalmazott, kimerítették pénzügyi lehetőségeiket a „korszerűtlen, veszteséges” működés támogatása terén.

Ebben az öntödében folytatná most a termelést az Emika Zrt. tulajdonosi köre által alapított Emicast Zrt. Egy ívkemence, illetve két új indukciós kemence fog rendelkezésre állni. Terv továbbá az is, hogy a gyárral összekapcsolt naperőműnek, illetve a csatolt energiatároló kapacitásnak köszönhetően megújuló forrásból származó energiával tudjanak termelni.

A működéshez szükséges villamos áram 30-35 százalékát tudják zöld forrásból előállítani majd, mondta el Petti Csaba, az Innova-X vezérigazgatója. Ugyanakkor ez a jelenlegi akkumulátorárak mellett a felső határa ennek az aránynak.

A legtöbbet várhatóan tavasztól őszig termelnének. Az első próbaöntéseket 2026 júniusában tervezi a cég, 2027-ben pedig felpöröghet a termelés, az első körben évente kétezer tonna acéltermék előállításával. Kontextus: 2024-ben 240 ezer tonna acélt gyártottak hazánkban, a 2006-2024 közti időszak 2007-es csúcsán 2227 ezer tonnát, a G7 adatai alapján.

Petti Csaba hozzátette, az acéliparban olyan trend látható, hogy az ipari megrendelések a kisebb szériák irányába tolódnak el.

Ma már nem várható meg, hogy összejöjjön 100 tonnányi megrendelés,

mert addigra az ügyfél továbbáll, fogalmazott.

Wolf Gábor szerint nyertese lehet Kelet-Közép-Európa annak a folyamatnak, amely keretében az Európai Unió tagállamai haderőjük fejlesztésén munkálkodnak. A SAFE-rendszer keretében ugyanis a megvásárolt hadiipari eszközök alapanyagának 65 százaléka az EU területén kell, hogy készüljön.

Az acélipar egy rendkívül energia- és munkaerőigényes iparág, régiónkban pedig hagyományosan alacsonyabbak a munkaerő-költségek. A nagymúltú nyugat-európai cégeknek ráadásul jelentős energiahatékonysági, zöld beruházásokat kellene végrehajtaniuk, amelyre gyakran nincs elegendő fedezetük a közelmúlt kríziseit követően.

Az Emicast-nál 3-4 év múlva látják reálisnak a bővítést, abban az irányban, hogy egyszerre többfajta igény is kielégíthető legyen, kisebb kemencék létrehozásával. Az igazán nagy volumenek kapcsán tehát továbbra is a Dunaferr-re, vagy egy egyelőre nem ismert nagyberuházásra várnak, teszi hozzá az mfor.hu cikke.

Kezdőlap    Gazdaság    Zöld acélt fognak termelni Orosházán

orosháza

dunaferr

acélipar

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar–amerikai adóegyezmény: kulcsfontosságú lenne a megállapodás

Magyar–amerikai adóegyezmény: kulcsfontosságú lenne a megállapodás

Washingtonban újra tárgyalóasztalhoz ültek a magyar és amerikai pénzügyi vezetők. Céljuk, hogy helyreállítsák a 2022-ben felmondott adómegállapodást. Ez a dokumentum nem pusztán adózási technikalitás, hanem erős bizalmi és gazdasági alap. Segítségével több amerikai beruházás érkezhet, növekedhet a magyar export és a bérek.
Alakul a Babis-kabinet: mutatjuk, milyen irányt vesz a cseh politika

Alakul a Babis-kabinet: mutatjuk, milyen irányt vesz a cseh politika

Csehországban a parlamenti választások után közel egy hónappal előrehaladott szakaszba érkeztek a kormányalakítási tárgyalások. Az ANO mozgalom, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia párt, vagyis az SPD, valamint az Autósok mozgalom közösen készül kormányt alakítani. A koalíciós pártok kompromisszumok árán jutottak közös nevezőre a kormányprogram főbb pontjaiban.
VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új csúcson az OTP, széttépik a Rábát

Új csúcson az OTP, széttépik a Rábát

Főként emelkedést láthattunk ma reggel az ázsiai piacokon és Európában is jó hangulatban indult a hét a tőzsdéken. Amerikában eközben a Nasdaq vezetésével szintén szép pluszban vannak a tőzsdék, miután Donald Trump bejelentette, hogy kereskedelmi egyezséget kötöttek Kínával.  Az USA-ból a Dallas Fed teszi közzé a feldolgozóipari indexét. Emellett tovább dübörög a harmadik negyedéves gyorsjelentési szezon is. A héten az Amazon, az Apple, a Microsoft, a Meta, valamint az Alphabet is közzéteszi legfrissebb számait.  Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyon fontos hír jött az oltásokról: erről mindenkinek tudnia kell, a gyerekeket is érinti

Nagyon fontos hír jött az oltásokról: erről mindenkinek tudnia kell, a gyerekeket is érinti

Országosan minden háziorvosnál és foglalkozás-egészségügyi szolgáltatónál elérhető és igényelhető a vakcina.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
International troops won't want to enforce Gaza peace, says King of Jordan

International troops won't want to enforce Gaza peace, says King of Jordan

King Abdullah tells the BBC there would need to be peace in Gaza before any international forces were deployed.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 27. 16:14
Magyar–amerikai adóegyezmény: kulcsfontosságú lenne a megállapodás
2025. október 27. 16:04
V4-mérlegen Ukrajna európai integrációja: többet vinne, kevesebbet hozna
×
×
×
×