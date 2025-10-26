1000 forintos üzemanyagárról beszélt az elemző

A Kossuth rádió Vasárnapi Újság című műsorában. Hortay Olivér annak kapcsán beszélt, hogy az EU energiaügyi minisztereinek tanácsa 2028-tól megtiltaná az orosz energiahordozók behozatalát, úgy fogalmazott, hogy "az európai uniós többségnek nincs joga ahhoz, hogy tönkretegye egy tagállam gazdaságát".

A szankciókhoz egyhangú döntésre van szükség, az az Európai Bizottság ügyeskedése, hogy megpróbálja a szankciót kereskedelempolitikai intézkedésként "átütni" a tagállomokon, ezekhez ugyanis elég a minősített többség. Így lehetett, hogy hétfőn az energiaügyi miniszterek elfogadták a bizottság javaslatát, annak ellenére, hogy Magyarország nemmel szavazott rá - tette hozzá.

Közölte, ha a döntést átvinnék, és már a jövő év elejétől megtiltanák az azonnali ügyletek keretében történő vásárlásokat, ami több mint a beszerzések egyharmadát teszik ki, az

a 2022-eshez hasonló mértékű kínálati sokkot idézne elő.

Ennek beláthatatlan következményei lennének az árakra úgy, hogy a magas energiaárak már most is a közösség legnagyobb versenyképességi problémáit jelentik - mondta.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a hosszú távú szerződések tiltása nemcsak Magyarországot érinti, mert cseppfolyósítva Franciaország és Belgium is nagy mennyiségű földgázt vásárol, de Németország is vesz Belgiumtól LNG-t, ami vélhetően jelentős részben orosz eredetű. Magyarországon, Szlovákiában elsősorban árproblémát okozna a lépés, bár az európai gázpiac szorosan integrált, súlyos kínálati sokkot eredményezne.

Beszélt arról is, hogy az olajpiacon ellátási oldalról sokkal súlyosabb kihívásokat kellene kezelni a régióban. Jelenleg a magyar és a szlovák igényeket Ukrajnán át a Barátság, Horvátországon át az Adria vezetéken elégítik ki. Ha az intézkedés megvalósulna, kiesne a Barátság kőolajvezeték és az orosz kőolaj, ami a régió ellátásának több mint kétharmadát adja. Kiemelte, hogy az Adria vezeték kapacitása nem elegendő ahhoz, hogy megbízhatóan kielégítse a két ország üzemanyagigényeit.

Közlése szerint a finomítók egy adott orosz-nem orosz olaj bekeverési arányra vannak optimalizálva, ha az orosz olaj beszerzési aránya sérülne, az mesterséges kínálatszűkítés lenne, a rendelkezésre álló üzemanyagmennyiség csökkentése drasztikus áremelkedést eredményezne,

literenként ezer forint feletti üzemanyagárakkal kellene számolni.

A Századvég üzletágvezetője a Lukoil és a Rosznyeft orosz olajvállalatok elleni amerikai szankciókkal kapcsolatban elmondta, a bejelentést követően a globális nyersolajárak csaknem tíz százalékkal emelkedtek, ami azt jelenti, hogy a piaci szereplők jelentős, új kockázatként azonosították a lépést.

Magyarország ellátásával kapcsolatban azt mondta, bizakodó, mert Donald Trump amerikai elnök odafigyelt Magyarországra, és többször nyilvánosan megerősítette, hogy megértette az ország helyzetét, ami egyértelmű kiállást jelent.