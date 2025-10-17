Két új közvetlen járatot indít a Wizz Air, és nem is akárhova

Két új északi célállomás válik elérhetővé a Wizz Air hálózatában, a magyar utasok decembertől fedezhetik fel az észt fővárost, áprilistól pedig a kockák világában is elmélyülhetnek – írja a légitársaság közlése nyomán a 24.hu.

A Wizz Air december 11-től új járatot indít Budapest és Tallinn között, az észt főváros nemzetközi repülőterére hetente háromszor, kedden, csütörtökön és szombaton közlekednek a légitársaság repülőgépei.

Tallinn először válik elérhetővé a Wizz Air budapesti hálózatában az észt főváros, amely izgalmas kettősséget képvisel az UNESCO világörökség részét képező óvárosával, valamint az innovációt és jövőt képviselő fintech cégekkel, a modern építészettel, valamint a Kalamaja negyed faházainak egyedi hangulatával.

A másik desztinációt, Billundot a LEGO-rajongóknak nem kell bemutatni, ők 2026. április 2-től a hetente négy alkalommal (kedd, csütörtök, szombat, vasárnap) közlekedő járattal utazhatnak a dán városba és persze a LEGOLAND-be. A kaland- és élményparkok mellett Dél-Dániát természeti kincsei és túraútvonalai miatt is érdemes meglátogatni.

A járatok egész évben közlekednek majd, Tallinnba 10 190 forinttól, Billunba 12 290 forinttól foglalhatók jegyek a Wizz Air honlapján és mobilalkalmazásában.

A Wizz Air idei kutatása szerint a nyári időszakban is egyre népszerűbbek az északi célállomások: 3 év alatt közel hétszeresére nőtt a nyáron északra tartó utasok száma, arányuk pedig a teljes forgalomhoz képes megnégyszereződött és kicsivel több mint 4 százalékot tett ki. A teljes Wizz Air hálózatban a Koppenhága, Stockholm, Bergen, Trondheim és Reykjavík felé irányuló forgalom 2022 és 2024 között 44 százalékkal emelkedett.