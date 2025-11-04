ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 4. kedd
Processzort (CPU) helyez egy alaplap foglalatába egy gumikesztyűt viselő technikus.Forrás. Getty Images/Narumon Bowonkitwanchai
Nyitókép: Getty Images/Narumon Bowonkitwanchai

Techháború - Kína megnevezte bűnbakját

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Kína a holland kormányt tette felelőssé a globális félvezetőipari ellátási láncban kialakult zavarokért, miután a holland hatóságok beavatkoztak a nijmegeni székhelyű Nexperia félvezetőgyártó vállalat belügyeibe – közölte kedden a kínai kereskedelmi minisztérium.

A szóvivő emlékeztetett, hogy a holland bíróság döntése nyomán leváltották a Nexperia kínai vezérigazgatóját, ami Kína szerint súlyosan sértette a kínai vállalatok jogos érdekeit.

A minisztérium szerint Peking a kétoldalú egyeztetések során többször is észszerű és konstruktív javaslatokat tett, a holland fél azonban nem mutatott együttműködő hozzáállást, és tétlenségével tovább súlyosbította a globális ellátási lánc válságát.

A Nexperia holland leányvállalata október 26-án bejelentette, hogy leállítja a szilíciumostyák szállítását a kínai részleg felé, ami gyártási fennakadásokat okozott és világszinten zavart keltett a félvezetőipari ellátási láncban – közölte a kínai kereskedelmi minisztérium, hozzátéve, hogy

a holland félnek teljes felelősséget kell vállalnia a következményekért.

Peking november 1-jén exportkorlátozás alóli mentességet hirdetett a félvezetőipar kulcstermékeire, hogy mérsékelje az ellátási lánc válságát és segítse a Nexperia kínai gyártóegységének újraindítását.

A minisztérium szerint a holland kormány továbbra sem tett érdemi lépéseket a probléma rendezésére, és egyoldalú magatartásával csak tovább mélyíti az iparági feszültségeket, ami Kína és a globális félvezetőipar számára egyaránt kedvezőtlen.

Kína felszólította Hollandiát, hogy a kínai–holland és a kínai–európai gazdasági kapcsolatok, valamint a globális ellátási lánc stabilitásának megőrzése érdekében felelősen működjön együtt Pekinggel, tartózkodjon a kínai vállalatok belügyeibe való beavatkozástól, és aktívan járuljon hozzá a Nexperia-ügy konstruktív rendezéséhez.

Peking kijelentette, hogy határozottan fellép a kínai vállalatok jogainak védelmében, és mindent megtesz a nemzetközi félvezetőipari ellátási lánc stabilitásának helyreállításáért.

A Nexperia félvezetői számos mindennapi eszközben megtalálhatók, így mobiltelefonokban, autókban és napelemekben is. A vállalatot 2019-ben vásárolta fel a kínai Wingtech.

