Ha nyugdíjas, akkor azonnal nézze meg a számláját!

A pénteki utalásnak az az oka, hogy október 12-e vasárnapra esik, és a vonatkozó szabályok szerint ilyen esetben a megelőző munkanapon történik az utalás - írja a penzcentrum.hu.

A novemberi nyugdíj a szokásos rend szerint november 12-én, szerdán érkezik.

Decemberben viszont jelentősen korábban, már december 2-án, kedden utalják a nyugdíjat, hogy az idősek még a Mikulás előtt előtt hozzájussanak a járandóságukhoz. Más kérdés, hogy ezután 6 hétig kell várni az újabb utalásra.

A postai kézbesítés ettől eltérő ütemezés szerint történik, a Magyar Posta által előre meghatározott kézbesítési naptár alapján.