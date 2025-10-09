ARÉNA - PODCASTOK
Adócsalás, adóellenőrzés, adózás,
Nyitókép: Sergiy Trofimov Photography/Getty Images

NAV-trükkök, amiket minden vállalkozónak ismernie kell

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara együttműködése új szintre lépett: a közös munka célja, hogy a hazai vállalkozások minél szélesebb köre megismerje azokat az online megoldásokat, amelyek egyszerűbbé, biztonságosabbá és gyorsabbá teszik az adózási folyamatokat, ezáltal csökkentve az adminisztratív terheket és erősítve a jogkövetést.

A két szervezet most közös előadás-sorozatot indít a NAV digitális szolgáltatásainak bemutatására és népszerűsítésére – jelentették be.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) között létrejött együttműködési megállapodás a vállalkozások adminisztrációs terhének csökkentését tűzte ki célul. A megállapodás alapja a mesterséges intelligencia és az egyéb digitális technológiák adaptációjának támogatása, valamint az adat-visszacsatolás erősítése. A cél, hogy az adat ne teher, hanem érték legyen a vállalkozások számára – olvasható az adóhatóság közleményében.

Az együttműködés egyik kézzelfogható eredménye az október 15-én induló országos előadássorozat, amely hibrid formában – személyes és online részvételi lehetőséggel – várja a vállalkozásokat, könyvelőket és szakmai érdeklődőket. Az eseménysorozat első állomásán az adóhivatal szakértői a NAV Ügyfélportál (ÜPO), a gép-gép kapcsolatot biztosító M2M-rendszer, valamint az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) gyakorlati használatát mutatják be. Az előadások közben a résztvevők online kérdőíven keresztül oszthatják meg tapasztalataikat és javaslataikat a NAV szakértőivel – ismertette a NAV.

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amit az BKIK honlapján lehet megtenni.

A közlemény szerint az őszi időszakban további, vállalkozásokat érintő témák is napirendre kerülnek. Októberben és novemberben a NAV munkatársai több alkalommal tartanak tájékoztatókat olyan területekről, mint az eÁFA webes felülete, az online számlázás és eNyugta, valamint az egyszerűsített foglalkoztatás, illetve a kiva és az átalányadó – fűzte hozzá az adóhivatal.

A BKIK székházában, valamint a területi kamaráknál zajló rendezvények és programok azt a célt szolgálják, hogy a vállalkozók gyakorlati tudást és azonnal alkalmazható ismereteket kapjanak a digitális ügyintézésről. A kamarai hálózat közreműködésével a NAV üzenetei – a legfrissebb tájékoztatók, kalkulátorok, segédletek és online útmutatók – a legszélesebb vállalkozói körhöz juthatnak el.

A NAV számára kiemelt értéket jelent, hogy az MKIK – országos lefedettségével és vállalkozói kapcsolatrendszerével – aktív szerepet vállal az adózási ismeretek terjesztésében. A két szervezet együttműködése egyaránt szolgálja a vállalkozások érdekeit és a magyar gazdaság versenyképességét: minél többen ismerik és használják a digitális adózási megoldásokat, annál átláthatóbb, egyszerűbb és hatékonyabb lehet az adózás, ami hozzájárul a gazdaság további fehéredéséhez is – olvasható a közleményben.

