ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.19
usd:
337.06
bux:
101969.78
2025. október 8. szerda Koppány
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
engineer working on checking equipment in solar power plant on the roof, Solar energy technology concept and The energy concept of the universe and galaxies
Nyitókép: Pramote Polyamate/Getty Images

Ebben háromszorosan verjük a világátlagot

Infostart / MTI

Az Ember nemzetközi think-tank évközi jelentése változatlanul a globális mezőny legelejére helyezi hazánkat, Magyarországon az idei első félévben közel 30 százalékot tett ki a naperőművek részesedése a villamosenergia-termelésből – tette közzé az Energiaügyi Minisztérium (EM) a Facebook-oldalán szerdán.

A magyar mutató a 8,8 százalékos világátlagot több mint háromszorosan múlja felül, a hazai adat négy évvel korábban még csak 11,3 százalék volt. A zöldenergia még hatékonyabb hasznosítása érdekében a kormány a jövőben is támogatja az energiatárolói képességek megerősítését - jelezte a tárca.

Szeptember elejére már több mint 9 gigawattra nőtt a megújulók beépített teljesítménye Magyarországon. 2015 és 2024 között az európai országok közül nálunk bővült a legnagyobb arányban, több mint nyolcszorosára a zöldenergia-termelői kapacitás. A tiszta és olcsó energiahordozók térnyerése hozzájárul az importkitettségek csökkentéséhez, erősíti az ellátás biztonságát - hangsúlyozta bejegyzésében az EM.

A látványos napelemes előretörés kiaknázásához még több energiatárolóra van szükség. A kormány a már meghirdetett programokban összesen 230 milliárd forinttal támogatja a családok és vállalkozások fejlesztéseit. Hamarosan megnyílik a Jedlik Ányos Energetikai Program vállalkozásoknak szóló pályázata, amely 50 milliárd forintos keretösszeggel ösztönöz ipari energiatárolók létesítésére. A programcsomag a kiegyensúlyozottabb megújuló erőművi állomány kialakítása érdekében a többi között segíti a biogáz-biometán és a földhő fokozott hasznosítását, a távhőrendszerek zöldítését is - hívta fel a figyelmet a tárca.

Kezdőlap    Gazdaság    Ebben háromszorosan verjük a világátlagot

villamos energia

napenergia

naperőmű

energiaügyi minisztérium

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Miben hasonlít a magyar belpolitika a világpolitikára? Kövér László, Inforádió, Aréna
Cseh választás: Babis győzött, de tud-e kormányt alakítani? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.08. szerda, 18:00
Balog Ádám
a Kavosz igazgatótanácsának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Zajlik az év energetikai csúcskonferenciája - Mutatjuk a legizgalmasabb részleteket!

Zajlik az év energetikai csúcskonferenciája - Mutatjuk a legizgalmasabb részleteket!

Már javában zajlik a Portfolio Energy Investment Forum 2025, ahol olyan nagyágyúk járják körül a magyar energiaipar jelenlegi helyzetét és legégetőbb kihívásait, mint Lantos Csaba energiaügyi miniszter, Mátrai Károly MVM-vezér és Bacsa György, a Mol Magyarország ügyvezető igazgatója. Cikkünk percről percre frissül a konferencia legújabb megszólalásaival.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nyugdíjba vonulásáról vallott Korda György: hamarosan tényleg abbahagyja a legendás énekes?

Nyugdíjba vonulásáról vallott Korda György: hamarosan tényleg abbahagyja a legendás énekes?

Korda György immár 68 éve áll színpadon. Most elárulta, meddig tervez még a szakmában maradni.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Inside one battle-scarred Gaza building, displaced families tell the story of the war

Inside one battle-scarred Gaza building, displaced families tell the story of the war

The Skeik building, in a quiet road in western Gaza City, has seen many families pass through it since the war began.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 8. 14:22
Szijjártó Péter két új, vállalkozásokat támogató intézkedést jelentett be
2025. október 8. 12:09
Nagy döntés előtt négy magyar tőzsdei cég: prémium státusz vagy nagyobb szabadság?
×
×
×
×