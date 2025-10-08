Ebben háromszorosan verjük a világátlagot

A magyar mutató a 8,8 százalékos világátlagot több mint háromszorosan múlja felül, a hazai adat négy évvel korábban még csak 11,3 százalék volt. A zöldenergia még hatékonyabb hasznosítása érdekében a kormány a jövőben is támogatja az energiatárolói képességek megerősítését - jelezte a tárca.

Szeptember elejére már több mint 9 gigawattra nőtt a megújulók beépített teljesítménye Magyarországon. 2015 és 2024 között az európai országok közül nálunk bővült a legnagyobb arányban, több mint nyolcszorosára a zöldenergia-termelői kapacitás. A tiszta és olcsó energiahordozók térnyerése hozzájárul az importkitettségek csökkentéséhez, erősíti az ellátás biztonságát - hangsúlyozta bejegyzésében az EM.

A látványos napelemes előretörés kiaknázásához még több energiatárolóra van szükség. A kormány a már meghirdetett programokban összesen 230 milliárd forinttal támogatja a családok és vállalkozások fejlesztéseit. Hamarosan megnyílik a Jedlik Ányos Energetikai Program vállalkozásoknak szóló pályázata, amely 50 milliárd forintos keretösszeggel ösztönöz ipari energiatárolók létesítésére. A programcsomag a kiegyensúlyozottabb megújuló erőművi állomány kialakítása érdekében a többi között segíti a biogáz-biometán és a földhő fokozott hasznosítását, a távhőrendszerek zöldítését is - hívta fel a figyelmet a tárca.