JóAutók.hu: pörög a használtautó-import

Felélénkült a használt autók behozatala: szeptemberben 11 460 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami éves összevetésben 17 százalékos növekedés. Az elmúlt három és fél év legmagasabb havi értéke azt jelzi, hogy ismét egyre több autóvásárló figyelme fordul a külföldi autópiacok fel.

Halász Bertalant, a JóAutók.hu vezérigazgatója szerint a nyaralási főszezont követően ismét felpörgött a külföldről származó használt autók regisztrációja. A tartósan erős forintárfolyam láthatóan tovább fokozta az érdeklődést a külföldi autópiacok iránt, ahol az érdeklődők a hazainál nagyságrendekkel nagyobb kínálattal találkozhatnak. A vezérigazgató ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a behozott autók többsége továbbra is a korosabb kategóriákból kerül ki.

Több mint egyharmaduk kora meghaladja a 15 évet és további egyharmaduk pedig 10-15 év közötti és a bekerülő járművek átlagéletkora több mint 12 év.

A magyarországi autópark öregedése 2007 óta tart. Az akkori 10,3 éves átlagéletkorhoz képest 2025 első félévében az azóta 4,3 milliósra duzzadt személyautó-állomány átlagéletkora már elérte a 16,3 évet. A trendet az újautó-eladások növekedése egyelőre nem képes megtörni, mivel az idén is várhatóan csupán 130 ezer új autót helyeznek forgalomba, ráadásul ezek egy része a környező országokban találja meg tulajdonosát.

Ennek a tendenciának számos negatív következménye van: az idősebb autók gyakrabban hibásodnak meg és a biztonsági szintjük is alacsonyabb, mert még hiányoznak belőlük a legmodernebb vezetéstámogató rendszerek. A régi autók emellett magasabb károsanyag-kibocsátással is rendelkeznek, ami különösen a nagyvárosokban rontja a levegőminőséget.

A behozott használt autók között a legnépszerűbb márka továbbra is a Volkswagen 12,8 százalékos részesedéssel.

Ezt az Opel és a Ford követi 8,6, illetve 8,5 százalékkal. A negyedik helyen az Audi, az ötödiken pedig a Toyota áll, ezek részesedése 6,4, illetve 5,8 százalékot tett ki.

A használtautó-import 2025 első három negyedévében elérte a 94 592-t, ami 15,2 százalékkal haladja meg az előző év hasonló időszakában regisztrált 82 138-as értéket. Ugyanebben az időszakban az újautó-eladások száma 95 946 volt, ami 7,7 százalékos növekedés az egy évvel korábbi 89 050-hez képest