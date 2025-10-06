ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.19
usd:
333.04
bux:
100174.26
2025. október 6. hétfő Brúnó, Renáta
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Autókereskedő egy autót mutat egy érkelődőnek a Fővárosi Autópiacon, a XIX. kerületi Nagykőrösi úton 2013. szeptember 7-én.
Nyitókép: MTI Fotó: Kovács Tamás

JóAutók.hu: pörög a használtautó-import

Infostart / MTI

Egy év alatt 17 százalékkal több használt autó érkezett Magyarországra - közölte a DataHouse adatai alapján a JóAutók.hu.

Felélénkült a használt autók behozatala: szeptemberben 11 460 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami éves összevetésben 17 százalékos növekedés. Az elmúlt három és fél év legmagasabb havi értéke azt jelzi, hogy ismét egyre több autóvásárló figyelme fordul a külföldi autópiacok fel.

Halász Bertalant, a JóAutók.hu vezérigazgatója szerint a nyaralási főszezont követően ismét felpörgött a külföldről származó használt autók regisztrációja. A tartósan erős forintárfolyam láthatóan tovább fokozta az érdeklődést a külföldi autópiacok iránt, ahol az érdeklődők a hazainál nagyságrendekkel nagyobb kínálattal találkozhatnak. A vezérigazgató ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a behozott autók többsége továbbra is a korosabb kategóriákból kerül ki.

Több mint egyharmaduk kora meghaladja a 15 évet és további egyharmaduk pedig 10-15 év közötti és a bekerülő járművek átlagéletkora több mint 12 év.

A magyarországi autópark öregedése 2007 óta tart. Az akkori 10,3 éves átlagéletkorhoz képest 2025 első félévében az azóta 4,3 milliósra duzzadt személyautó-állomány átlagéletkora már elérte a 16,3 évet. A trendet az újautó-eladások növekedése egyelőre nem képes megtörni, mivel az idén is várhatóan csupán 130 ezer új autót helyeznek forgalomba, ráadásul ezek egy része a környező országokban találja meg tulajdonosát.

Ennek a tendenciának számos negatív következménye van: az idősebb autók gyakrabban hibásodnak meg és a biztonsági szintjük is alacsonyabb, mert még hiányoznak belőlük a legmodernebb vezetéstámogató rendszerek. A régi autók emellett magasabb károsanyag-kibocsátással is rendelkeznek, ami különösen a nagyvárosokban rontja a levegőminőséget.

A behozott használt autók között a legnépszerűbb márka továbbra is a Volkswagen 12,8 százalékos részesedéssel.

Ezt az Opel és a Ford követi 8,6, illetve 8,5 százalékkal. A negyedik helyen az Audi, az ötödiken pedig a Toyota áll, ezek részesedése 6,4, illetve 5,8 százalékot tett ki.

A használtautó-import 2025 első három negyedévében elérte a 94 592-t, ami 15,2 százalékkal haladja meg az előző év hasonló időszakában regisztrált 82 138-as értéket. Ugyanebben az időszakban az újautó-eladások száma 95 946 volt, ami 7,7 százalékos növekedés az egy évvel korábbi 89 050-hez képest

Kezdőlap    Gazdaság    JóAutók.hu: pörög a használtautó-import

autóimport

használt autó

használtautó-piac

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.06. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ukrán drón vette célba Moszkvát, Zelenszkij szerint Putyin gúnyt űz a Nyugatból – Háborús híreink hétfőn

Ukrán drón vette célba Moszkvát, Zelenszkij szerint Putyin gúnyt űz a Nyugatból – Háborús híreink hétfőn

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester szerint hétfőre virradóra az orosz légvédelem lelőtt egy ukrán drónt, amely az orosz főváros felé tartott. Az éjszaka folyamán több orosz város, így Szocsi, Krasznodar és Gelendzsik repterén is korlátozásokat kellett elrendelni, feltehetően ukrán dróntevékenység miatt. Volodimir Zelenszkij szerint miközben Oroszország egyre fokozza Ukrajna elleni támadásait, a nemzetközi közösség reakciója az ukrán polgári infrastruktúrát érő csapásokra hagy némi kívánnivalót maga után. Az ukrán elnök vasárnap esti videóbeszédében azt mondta, Vlagyimir Putyin gúnyt űz a Nyugatból. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos betegségéről vallott az angol válogatott legendája: sírva jelentette be a hírt

Súlyos betegségéről vallott az angol válogatott legendája: sírva jelentette be a hírt

Lewis Moody, az angol rögbiválogatott 2003-ban világbajnok játékosa bejelentette, hogy motoros neuron betegséget (MND) diagnosztizáltak nála.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Move fast, Trump warns, as Hamas and Israel to start indirect talks on Gaza plan

Move fast, Trump warns, as Hamas and Israel to start indirect talks on Gaza plan

Hamas has agreed to parts of Donald Trump's peace plan, including the release of Israeli hostages, but differences still remain.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 6. 09:41
A 4iG és a magyar állam aláírta a védelmi ipari együttműködésekről szóló szerződéseket
2025. október 6. 09:02
Deák András: az orosz gáz európai jövője már nem Moszkva kezében van
×
×
×
×