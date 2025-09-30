ARÉNA
2025. szeptember 30. kedd Jeromos
Nyitókép: Unsplash

Sok név megszűnik, csak a One marad

Infostart / MTI

Hamarosan zárul a 4iG Csoport távközlési cégeinek transzformációs programja, amelynek eredményeként a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., az AH Média Kereskedelmi Zrt. és az Invitech ICT Services Kft. beolvad a One Magyarország Zrt.-be, így az idén januárban bevezetett egységes One ernyőmárka mellett, október 1-jétől cégjogilag is egyesülnek az említett vállalatok - közölte a 4iG kedden.

Az átalakulást követően 3 milliót meghaladó, dinamikusan növekvő számú mobil előfizetés és együttesen közel ugyanennyi internet és TV előfizetés tartozik a One Magyarország ügyfélbázisához, és több mint 1000 fővel bővül a vállalat munkavállalóinak száma. Mint írták, 2025. január 1. óta a távközlési-kereskedelmi feladatokat ellátó tagvállalatok (One Magyarország Zrt, DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., AH Média Kereskedelmi Zrt. és Invitech ICT Services Kft.) egységesen, One márkanév alatt szolgálják ki ügyfeleiket.

A tájékoztató szerint a lakossági és kisvállalati ügyfeleknek a One márkanév alatt még szélesebb körű, stabil és innovatív szolgáltatásokat, míg közép- és nagyvállalatoknak One Solutions néven integrált telekommunikációs és ICT megoldásokat nyújtanak. One Broadcast márkanéven pedig a hazai piacon egyedülálló, 12 közvetítőkocsiból álló flottával teljes körű televíziós és online közvetítési szolgáltatásokat kínálnak.

Bányai Tamás, a One Magyarország vezérigazgatója a közlemény szerint elmondta: a társaságok beolvadásával lezárul a 4iG Csoport távközlési üzletág átalakulásának fontos fejezete. A DIGI, az AH Média és az Invitech integrációjával egyesített csapatukkal, és szolgáltatásaik bővítésével tovább növelhetik ügyfeleik elégedettségét, miközben üzleti oldalról egyre erősebb, meghatározó szereplőként építik jelenlétüket a hazai távközlési piacon - tette hozzá.

A tájékoztató szerint a jogi folyamatot technikai átállás is kíséri: ennek részeként azon lakossági ügyfelek esetében, akik a D Mobil (korábbi DIGIMobil) szolgáltatást veszik igénybe, hívószámuk megtartásával, SIM-kártya cserére lesz szükségük. A folyamatról és a szükséges teendőkről a vállalat október folyamán tájékoztatja az érintett ügyfeleket.

Az átalakulás egyik előnye a DIGI és a korábbi Vodafone-os vezetékes telefonos díjcsomagokat használó ügyfelek számára, hogy 2025. október 1-jétől, minden, a One Magyarország vezetékes telefonszolgáltatását használó lakossági és kisvállalati ügyfele is díjmentesen hívhatja egymást a cégcsoporton belüli vezetékes hálózatokon. A kedvezmény igénybevétele automatikus, az ügyfeleknek nincs teendőjük.

Az átalakulás után a jogelőd vállalatok (DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., AH Média Kereskedelmi Zrt., Invitech ICT Services Kft.) előfizetői szerződései automatikusan, jogutódlással a One Magyarország Zrt.-re szállnak át, így október 1-jétől a One Magyarország lesz jogi szempontból is az érintett ügyfelek szolgáltatója. A folyamat a szolgáltatások folytonosságát nem befolyásolja - közölték. További információ a One üzletekben, a one.hu weboldalon, valamint a belföldről díjmentesen hívható 1270-es telefonszámon érhető el.

