Jön az újfajta repülő, nagy változások vannak a Boeingnél

A Boeing évek óta folyamatos tűzoltásban van: a 737-es katasztrófái miatt egy időre felfüggesztették a géptípus közlekedését, Donald Trump vámháborúja miatt pedig lemondtak több megrendelést is. A cég a kiszivárgott tervek szerint most visszatér a fejlesztéshez és tervezéshez is az eddigi teljes "vészüzemmód" után.

A Boeing már egy új, keskeny törzsű repülőgép pilótafülkéjét tervezi, ez lenne a Boeing 737 MAX utódja

— írja a vg.hu a Wall Street Journal cikke alapján.

Kineveztek egy új repülőgép-termékfejlesztési vezetőt a kereskedelmi repülőgép-üzletágba. A lap szerint ez egy hosszú távú kísérlet visszaszerezni azokat a piaci pozíciókat, amelyeket a nagy európai rivális, az Airbus nyert el az amerikai cégtől annak biztonsági és minőségi problémái, valamint a Trump-féle vámháborúk hatásai miatt. A hírek szerint 2025 elején állítólag Kelly Ortberg, a Boeing vezérigazgatója találkozott a Rolls-Royce brit képviselőivel, ahol megvitatták a repülőgép új hajtóművének terveit.

Ortberg még nem osztott meg részleteket a 737 utódmodelljével kapcsolatosan, de azt kiemelte, hogy prioritásai a Boeing régóta fennálló minőségi és gyártási problémáinak megoldása, valamint a mérlegének megerősítése.

A Boeing közleménye szerint továbbra is a helyreállítási tervre koncentrál, amely magában foglalja a mintegy 6000 darabos kereskedelmi repülőgép-rendelés teljesítését és a már bejelentett repülőgép-modellek tanúsítását.

A Boeing repülőgép-fejlesztési programjai az elmúlt években nehézségekkel küzdöttek. A 737 MAX 2017 májusában lépett kereskedelmi forgalomba, de azóta két halálos balesetben is részes volt. Emiatt két új gépváltozat bevezetését is késleltették. A vállalat később feladta, majd bejelentette az új közepes méretű repülőgép gyártásának tervét. A 777-es új fejlesztésével így évekre lemaradt.

Miközben a Boeing gondokkal küzdött, riválisa, az európai Airbus a teljes szállítások és a megrendelésállomány tekintetében a világ legnagyobb repülőgépgyártójává nőtte ki magát.

Annak ellenére, hogy gyártását körülbelül 20 évvel riválisa után kezdte meg, az Airbus A320 keskenytörzsű repülőgépeinek szállításai végül utolérték a Boeing 737-esek szállításait.