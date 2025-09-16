Majdnem külföldi kézbe került a magyar tejipari óriás

A nemzetgazdasági miniszter megtiltotta, hogy egy külföldi befektető megvásárolja a magyar tulajdonú tejipari vállalatot, az Alföldi Tej Kft.-t. Ennek oka, hogy elsődleges a magyar családok élelmiszer-ellátásának biztonsága, amelyre az ügylet jelentős kockázatot jelentett volna – áll a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében.

A stratégiai jelentőségű tejágazat ma több mint 15 ezer embernek ad munkát. A kormány célja az élelmiszeripar megújítása és fejlesztése, a szuverenitás megőrzése és tovább erősítése, valamint a magyar lakosság teljes körű ellátása jó minőségű és megfizethető élelmiszerekkel – tette hozzá a tárca közleménye.

2025. június 5-én érkezett hivatalos bejelentés a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, amely szerint egy külföldi tulajdonú vállalatcsoport meg kívánja vásárolni a magyar tulajdonban lévő Alföldi Tej Kft. 100%-os üzletrészét. A Nemzetgazdasági Minisztérium az Agrárminisztérium bevonásával megvizsgálta az adásvételi szerződés tartalmát, és

„a tranzakció megtiltása mellett döntött annak alapján, hogy az ügylethez kapcsolódó tulajdonszerzés esetében fennáll Magyarország államérdeke veszélyeztetésének a lehetősége”

– írja a közlmemény, hozzátéve: a kockázat felmerülésével az Agrárminisztérium és a Tej Terméktanács tagjai is egyetértenek.

Az Alföldi Tej Kft. jelenleg a hazai nyerstejfelvásárlás közel 20 százalékát adja. Ez jelentős piaci részarány, így a külföldi tulajdonszerzés a hazai tejtermelésben és felvásárlásban érdemi piaci zavart, valamint magas ellátásbiztonsági kockázatot okozhat a tárca szerint. A magyar tulajdonban lévő Alföldi Tej Kft. külföldi kézbe kerülése esetén csökken a hazai feldolgozóipar teljesítménye:

a nyerstejet exportálnánk és a külföldön előállított tejtermékeket az eddiginél magasabb áron vásárolhatnánk meg, emellett jól ismert és népszerű termékek tűnnének el a hazai boltok polcairól

– írják. Indoklásuk szerint a jogügyletet a lakosság ellátásbiztonsága érdekében tiltották meg.

A tejipari cég a tiltó döntést követően felajánlotta a tulajdonjog átruházásának lehetőségét a Magyar Állam részére ugyanazon feltételekkel, amelyekkel a külföldi vállalat részére tervezte értékesíteni. A felvásárlást a Magyar Állam jelenleg vizsgálja – tette hozzá a tárca közleménye.