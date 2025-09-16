Amerikai–brit összeborulás: új nukleáris aranykorba tartanak

Nagy-Britannia és az Egyesült Államok kormánya megállapodik, hogy az egyik országban jóváhagyott nukleáris reaktortípusok biztonsági szempontból a másik országban is jóváhagyottnak számítanak, ezzel lendületet adva a nukleáris energia nagyszabású bővítésének – jelentette a Guardian.

A megállapodás értelmében, amit formálisan Donald Trump amerikai elnök látogatása során írnak alá, a nukleáris projektek engedélyezési folyamatának ideje felére, körülbelül két évre csökken. Az Atlantic Partnership for Advanced Nuclear Energy (atlanti partnerség a fejlett nukleáris energiáért) nevű egyezmény másik célja, hogy 2028 végére teljesen megszüntesse az orosz nukleáris fűtőanyagoktól való függőséget.

Emellett számos új közös befektetést is bejelentett a két kormány. A legnagyobb és legelőrehaladottabb projekt keretében a Centrica, Nagy-Britannia legnagyobb energiaszolgáltatója az amerikai X-energy reaktorgyártó céggel közösen akár 12 fejlett moduláris reaktort is építhet Hartlepoolban. A bejelentés szerint a beruházás akár 2500 új munkahelyet teremthet Anglia északkeleti részén.

Továbbá az amerikai Holtec és az EDF Energy egy 11 milliárd font (közel ötezer milliárd forint) értékű projekt keretében kisméretű moduláris reaktorokkal látna el energiával adatközpontokat, a nottinghamshire-i Cottam egykori széntüzelésű erőmű helyén. A projekt része a Tritax ingatlanfejlesztő cég is.

Egy másik amerikai reaktorgyártó vállalat, a Last Energy, a kikötőket és a P&O Ferries komptársaságot is tulajdonló DP Worlddel kötött megállapodást. A partnerség célja a világ egyik első mikromoduláris atomerőművének kifejlesztése, amely a DP World London Gateway kikötőjének és üzleti parkjának energiaellátását biztosítaná.

Keir Starmer brit miniszterelnök „mérföldkőnek számító nukleáris partnerségnek” nevezte az amerikai–brit megállapodást, amely a gazdasági növekedést is elősegíti.

Hozzátette, ez egy új nukleáris aranykor felé vezeti az országot, ami hosszú távon csökkenti a háztartások rezsiköltségeit, miközben rövid távon több ezer munkahelyet is létrehoz. A kormány példaként említette a Rolls-Royce, egyebek közt kis nukleáris reaktorokat (SMR-ket) gyártó céget, amely már terméke amerikai jóváhagyásán dolgozik.

Chris Wright, amerikai energiaügyi miniszter úgy nyilatkozott, a megállapodások „megnyitják a kereskedelmi lehetőségeket, javítják a globális energiabiztonságot, megerősítik az USA energia-dominanciáját, és védik az Atlanti-óceánon átívelő nukleáris ellátási láncokat”. Hozzátette, az USA az „AI-forradalom energiával ellátása” miatt is vizsgálja a nukleáris energia alkalmazhatóságát.