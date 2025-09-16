Amerikai beruházások érkeznek Magyarországra

Az elmúlt időszakban több amerikai érdekeltségű vállalat jelentett be magyarországi beruházást, amelyek főként a kutatás-fejlesztési (K+F) és a magas hozzáadott értéket képviselő szolgáltatói szektorokat érintik – írta meg a vg.hu. Mindez aközben történik, hogy Donald Trump amerikai elnök az amerikai cégek tevékenységének minél nagyobb részét igyekszik hazacsábítani.

A közelmúltbeli bejelentések között szerepel a Flextronics kétmilliárd forint értékű kutatás-fejlesztési beruházása Zalaegerszegen, amelyet a magyar kormány 670 millió forinttal támogatott. Emellett a GE Vernova is bejelentette veresegyházi telephelyének 9,5 milliárd forintos bővítését, amely a termelési kapacitásokat is érinti. A gázturbinákat gyártó, illetve kis moduláris reaktorokat fejlesztő vállalat terjeszkedéséhez a kormány 2,8 milliárd forint támogatást nyújt.

A bejelentett projektek jelentős része a magas hozzáadott értéket képviselő területekre koncentrál.

Az amerikai tulajdonosi hátterű Tulip Interfaces Kft. 2,3 milliárd forintos beruházással hoz létre magas képzettséget igénylő munkahelyeket, 500 millió forintos állami támogatás mellett. Az ipari automatizációval foglalkozó Emerson pedig nyáron bejelentette, 2,5 milliárd forintból fejleszti székesfehérvári kiválósági központját és indít K+F programot Debrecenben, félmilliárd forintos kormányzati hozzájárulással.

A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) által kezeltek közül az eddigi legnagyobb volumenű amerikai K+F beruházás a szoftverfejlesztő Diligent Corporation nevéhez fűződik, amely 37 milliárd forintos fejlesztést hajt végre, nyolcmilliárd forint állami támogatással.

Az együttműködés kiterjed az oktatás területére is. A Voyager Technologies űripari vállalat és a kormány közötti megállapodás értelmében magyar diákok és vállalatok is részt vehetnek a cég űrkutatási és inkubátorprogramjaiban. Orbán Viktor miniszterelnök áprilisban arról beszélt, hogy az amerikai–magyar kapcsolatok javulása a gazdaság területén is konkrét eredményekkel járhat.