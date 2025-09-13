ARÉNA
2025. szeptember 13. szombat Kornél
Electric Vehicle is changing in street.
Nyitókép: nrqemi/Getty Images

Bazsó Gábor: nincs más út, mint a teljes elektromos átállás

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

A BMW vezérigazgatója szerint hiba volt az EU-tól, hogy 2035-re betiltják a hagyományos motorokat, viszont Bazsó Gábor szakújságíró az InfoRádióban úgy nyilatkozott, hogy a következő évtizedekben a közúti közlekedés teljesen elektromossá válik világszerte.

Kiéleződött a vita arról, hogy szükség van-e az európai autógyártásban az erőltetett átállásra a belső égésű motorokról a elektromos meghajtásra, az autógyártók, elsősorban a Magyarországon is jelentős üzemeket működtető német cégek a 2035-re tervezett teljes uniós váltás késleltetését szeretnék elérni, de egyelőre úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság nem enged a céldátumból, noha már a német kancellár is a rugalmasabb átmenet mellett érvel, ami nem csoda: mély válságban van a német autóipar.

„Ha megkérdezünk tíz embert, hogy fogynak-e Európában a villanyautók, akkor kilenc azt fogja mondani, hogy nem. Pedig a valóság ezzel szemben az, hogy plusz 26 százalékban vagyunk eddig a tavalyi évhez képest. Tehát rendkívül dinamikus növekedés figyelhető meg, jórészt annak köszönhetően, hogy egyre a jobbak és elérhetőbbek villanyautók” – hangsúlyozta Bazsó Gábor.

Az autós szakújságíró arról is beszélt, hogy az elektromos autók elterjedése Magyarország számára is nagy lehetőséget teremt, ugyanis a magyar GDP jelentős részben a hazai autógyártástól függ, miközben az ezzel kapcsolatos adottságaink nem feltétlenül legjobbak. „De ez mostanra tény, és a magyar GDP rosszabbul nézne ki, ha ezt kivennénk belőle” – tette hozzá.

Mint mondta, az autóiparon belüli szerkezetváltásba is bekapcsolódott az ország, ami nemcsak a villanyautók előállítását jelenti, hanem azt is, hogy az akkumulátorgyártásban ugyancsak erős szereplők akarunk lenni.

„Ez szerintem stratégiailag nagyon helyes irány volt. Én száz százalékig biztos vagyok benne, hogy nem lehetséges más vége ennek az egész folyamatnak, mint az, hogy a közúti közlekedés teljes mértékben átáll az elektromos hajtásra a következő évtizedekben” – szögezte le Bazsó Gábor Karotta szakújságíró.

