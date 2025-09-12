Ismét mélyrepülésben a hazai akkumulátorgyártás

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szeptember 12-én megjelent gyorstájékoztatója alapján idén júliusban ismét csökkent éves alapon a magyarországi akkumulátortermelés volumenje. Az előző év azonos időszakához képest 20 százalékos a visszaesés mértéke.

A KSH adataiból látható, hogy ez visszatérést jelent a 2024 márciusa óta csökkenő trendhez, amelyet csak 2025 májusa és júniusa tört meg. Az ágazat 2023 eleji menetelése már messze van.

Mindeközben az ipari termelés összességében enyhe, 2 százalékos bővülést mutatott a 2025 júniusi adathoz képest, éves alapon 1 százalékos csökkenést regisztráltak.

Legutóbb a debreceni CATL akkugyár-beruházással kapcsolatban jelentek meg olyan hírek, hogy második ütemének előkészítését felfüggesztették volna, illetve tömeges elbocsátásokról is voltak hírek. Ezeket a kínai cég itthoni gyárának ügyvezetője augusztusban egy interjúban cáfolta. A magyar dolgozók kínai munkavállalókra cserélésével kapcsolatban ugyanakkor a Nemzetgazdasági Minisztérium még előtte, júliusban elrendelte a vizsgálatot.

Az elektromos autókra irányuló kereslet itthon ugyan relatív mértékben nőtt, de abszolút értékben továbbra sem nagy részesedéssel rendelkeznek az eladásokban.

A Villanyautosok.hu adatai alapján az elektromos autók részesedése 2025 január-júliusi időszakában 8 százalék volt, 2022-ben még 4 százalékos volt ez az érték.

Az Európai Unióban az autók 15,6 százaléka volt 2025 első félévében elektromos meghajtású, az EV Volumes előrejelzése alapján a következő években ütemesen nőhetnek az e-autók eladásai, és egyben piaci részesedésük is.