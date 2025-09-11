ARÉNA
autóipar robotok robotizáció autógyártás // Digital generated welding robots with car body on production line
Nyitókép: xia yuan/Getty Images

Kemény feltételeket szabott Robert Fico az EU-nak

Infostart

Az Európai Uniónak összhangba kell hoznia „nagyratörő” klímacéljait a valósággal, mert amíg ez nem történik meg, Szlovákia nem támogat semmiféle újabb szankciós csomagot Oroszországgal szemben az ukrajnai háború miatt – jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök az António Costa európai tanácsi elnökkel megrendezett szerdai pozsonyi találkozóján.

„A Szlovák Köztársaság miniszterelnökeként addig nem fogom támogatni semmilyen újabb szankciós csomag elfogadását, amíg az Európai Bizottság (EB) nem tesz az asztalra reális javaslatokat arra vonatkozóan, hogy miként lehet összhangba hozni nagyratörő klímacéljait Szlovákia és az egész Európai Unió gépkocsigyártásának és nehéziparának szükségleteivel” – idézte Fico szavait az MTI-nek is eljuttatott közleményében a szlovák kormányhivatal sajtóosztálya.

Ezenkívül azt is a következő szankciós csomag támogatásának feltételéül szabja a szlovák kormány, hogy a bizottság álljon elő javaslattal az elfogadható energiaárak biztosítására – mondta a kormányfő.

A találkozón szó esett az uniós költségvetés kérdéseiről is, ezzel kapcsolatban a miniszterelnök hangsúlyozta: Szlovákia ki fog állni nemzeti érdekei mellett, elsődlegesen a kohéziós politika terén, és e tekintetben a kohéziós politikára szánt keret megtartását akarják.

A találkozón szó esett az ukrajnai háborúról is, ebben a kérdésben Robert Fico úgy vélekedett: az EU-nak ugyanolyan figyelmet és energiát kellene fordítania a béketeremtésre, mint amilyet jelenleg az Ukrajnának nyújtott háborús támogatásnak szentel. Aláhúzta: a szlovák kormány prioritása a béke, nem pedig „a háborús támogatás”.

