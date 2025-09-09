ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.13
usd:
335.75
bux:
102653.31
2025. szeptember 9. kedd Ádám
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Michael H/Getty Images

Rekordév után új kihívások előtt az európai export

Infostart

A 2024-es év jelentős növekedést hozott az uniós külkereskedelemben. Az idei kilátásokat azonban beárnyékolja az Egyesült Államokkal kötött új vámmegállapodás.

Az Európai Unió teljes árukivitele 2024-ben elérte a 2583 milliárd eurót, ami 146 milliárdos kereskedelmi többletet eredményezett – közölte hétfőn az Eurostat. A kivitel legjelentősebb árucsoportját a gépek és járművek adták. Ezek exportja önmagában meghaladta az 1013 milliárd eurót, ami a teljes uniós export 39,2 százalékát tette ki.

A 146 milliárd eurós többlet jelentős fordulatot jelzett a 2022-es mélypont után, amikor az Unió külkereskedelme rekordmértékű, 436 milliárd eurós hiányt mutatott.

A 2024-es adat gyakorlatilag a 2018-as, 148 milliárd eurós szinthez való visszatérést jelentette, mint az alábbi grafikon is mutatja.

A gépek és járművek mellett a vegyipari termékek is nagy részét adták az exportnak. Ez az árucsoport érte el a legmagasabb, 237 milliárd eurós kereskedelmi többletet. Szintén pozitív szaldóval zárt az élelmiszerek, italok és dohánytermékek kereskedelme, 52 milliárd eurós plusszal. Ezzel szemben a fosszilis energiahordozók és a nyersanyagok importja továbbra is meghaladta az exportot.

A kedvező EU-s folyamatok a magyar gazdaság teljesítményében is tükröződtek – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) „Magyarország, 2024” című évkönyvéből. A kiadvány szerint a magyar külkereskedelmi mérleg többlete 2024-ben elérte a rekordmagas 11,6 milliárd eurót, ami 2,6 milliárd eurós javulást jelentett az előző évhez képest. A kivitel gerincét a gépek és szállítóeszközök adták.

2025-ben Európa a korábbinál rosszabb helyzetbe került

értékelte a júliusban megkötött EU-USA vámmegállapodást Árokszállási Zoltán, az MBH Bank elemzési centrumának vezető elemzője. Az Európából exportált járművekre jelentősen magasabb, 15 százalékos vámteher vonatkozik ezentúl. Az USA-ból érkező gépjárművekre a megállapodás értelmében eltörölte az EU a korábbi, 10 százalékos vámot.

Az Egyesült Államokkal folytatott direkt magyar export jelentős részét a gépjárművek, gépek, berendezések adják. A vezető elemző szerint a vámmegállapodás mindenképpen visszaveti a járműexport dinamikáját. Egy fontos német ipari szövetség a megállapodást követően rögtön jelezte, hogy az eredményt súlyosnak gondolja. Hozzátette, mivel a magyar gyárak főként beszállítói a német gyáraknak, a hazai gyártást is negatívan érintheti a 15 százalékos vámterhelés.

Kezdőlap    Gazdaság    Rekordév után új kihívások előtt az európai export

európai unió

export

kereskedelem

eurostat

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.10. szerda, 18:00
Fejérdy Gergely
a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Amerika szövetségesének területén bombázott Izrael - Megtörte a csendet Donald Trump

Amerika szövetségesének területén bombázott Izrael - Megtörte a csendet Donald Trump

Az Egyesült Államok úgy látja, a Katar területén végrehajtott izraeli csapás „sajnálatos” és „szembe helyezkedik Amerika érdekeivel,” viszont Washington nem ítélte el nyíltan a zsidó államot a szövetséges országban végrehajtott katonai akció miatt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Te is vettél ilyen dezodort? Borzalmas égési sérüléseket okoz, azonnal vidd vissza!

Te is vettél ilyen dezodort? Borzalmas égési sérüléseket okoz, azonnal vidd vissza!

Több nő is fájdalmas bőrirritációt és gombás fertőzést tapasztalt a Mitchum 48 órás golyós dezodorának használata után.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hamas claims leadership survived Israeli strike on Doha, but confirms six deaths

Hamas claims leadership survived Israeli strike on Doha, but confirms six deaths

Meanwhile, the White House says the Israeli strike "does not advance Israel or America's goals".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 9. 19:15
A BYD szerint küszöbön a kínai autógyártók exodusa
2025. szeptember 9. 18:09
Áramlik az energia Magyarország és Ukrajna között
×
×
×
×