Rekordév után új kihívások előtt az európai export

Az Európai Unió teljes árukivitele 2024-ben elérte a 2583 milliárd eurót, ami 146 milliárdos kereskedelmi többletet eredményezett – közölte hétfőn az Eurostat. A kivitel legjelentősebb árucsoportját a gépek és járművek adták. Ezek exportja önmagában meghaladta az 1013 milliárd eurót, ami a teljes uniós export 39,2 százalékát tette ki.

A 146 milliárd eurós többlet jelentős fordulatot jelzett a 2022-es mélypont után, amikor az Unió külkereskedelme rekordmértékű, 436 milliárd eurós hiányt mutatott.

A 2024-es adat gyakorlatilag a 2018-as, 148 milliárd eurós szinthez való visszatérést jelentette, mint az alábbi grafikon is mutatja.

A gépek és járművek mellett a vegyipari termékek is nagy részét adták az exportnak. Ez az árucsoport érte el a legmagasabb, 237 milliárd eurós kereskedelmi többletet. Szintén pozitív szaldóval zárt az élelmiszerek, italok és dohánytermékek kereskedelme, 52 milliárd eurós plusszal. Ezzel szemben a fosszilis energiahordozók és a nyersanyagok importja továbbra is meghaladta az exportot.

A kedvező EU-s folyamatok a magyar gazdaság teljesítményében is tükröződtek – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) „Magyarország, 2024” című évkönyvéből. A kiadvány szerint a magyar külkereskedelmi mérleg többlete 2024-ben elérte a rekordmagas 11,6 milliárd eurót, ami 2,6 milliárd eurós javulást jelentett az előző évhez képest. A kivitel gerincét a gépek és szállítóeszközök adták.

2025-ben Európa a korábbinál rosszabb helyzetbe került

– értékelte a júliusban megkötött EU-USA vámmegállapodást Árokszállási Zoltán, az MBH Bank elemzési centrumának vezető elemzője. Az Európából exportált járművekre jelentősen magasabb, 15 százalékos vámteher vonatkozik ezentúl. Az USA-ból érkező gépjárművekre a megállapodás értelmében eltörölte az EU a korábbi, 10 százalékos vámot.

Az Egyesült Államokkal folytatott direkt magyar export jelentős részét a gépjárművek, gépek, berendezések adják. A vezető elemző szerint a vámmegállapodás mindenképpen visszaveti a járműexport dinamikáját. Egy fontos német ipari szövetség a megállapodást követően rögtön jelezte, hogy az eredményt súlyosnak gondolja. Hozzátette, mivel a magyar gyárak főként beszállítói a német gyáraknak, a hazai gyártást is negatívan érintheti a 15 százalékos vámterhelés.