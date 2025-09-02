ARÉNA
2025. szeptember 2. kedd Dorina, Rebeka
Nyitókép: nrqemi/Getty Images

Szintet lépett a második legnépszerűbb céges elektromos autó is

Infostart / MTI

Több mint ötezer elektromos gépjármű után fizettek ki támogatást a vállalkozásoknak - közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) hétfőn a Facebook-oldalán.

A hazai cégek tisztán elektromos hajtású személyautó, tehergépkocsi vagy kisbusz beszerzéséhez kaphatnak állami hozzájárulást. Mostanáig 4467 pályázónak utaltak el 19,4 milliárd forintot 5002 környezetkímélő jármű megvásárlásához - emelték ki, hozzátéve, hogy a lehetőség decemberig még elérhető, a nyertesek flottájuk zöldítésével üzemeltetési költségeket takaríthatnak meg.

A vállalati e-autó program 30 milliárd forintos keretösszegéből 28,2 milliárd forintra kötöttek eddig támogatási szerződéseket.

A kifizetéseknél a BYD után a második márka, a Tesla is elérte az ezres darabszámot;

a típusok kedveltségi rangsorában a két gyártó termékei (Tesla Model Y (622 darab) és Model 3 (378), BYD ATTO 3 (416), Seal (287) és Dolphin (222) mellé csak a Volvo EX30 fért be az első hatba (339) - fejtették ki.

A leginkább klímabarát gépkocsik hazai állománya 2020 óta a tízszeresére nőtt Magyarországon, és a céges vásárlások ösztönzésének is köszönhető, hogy idén februártól júliusig minden hónapban több kizárólag elektromos jármű kapott zöld rendszámot, mint bármikor korábban. Az időarányos előrehaladás alapján jó eséllyel megdől a tavalyi 22 ezres éves forgalomba helyezési rekord.

villanyautó

elektromos autó

energiaügyi minisztérium

