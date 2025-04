Állattenyésztők: hiába nincs új kitörés, kaotikus a helyzet

Országon belül és országon kívül is még mindig úgy tesz a piac, mintha Magyarországon továbbra is lennének fertőzött állatok, pedig nincsenek. A vírus mellett ezzel is harcolnak most a magyar állattartók – mondta az InfoRádióban Wagenhoffer Zsombor.

A Magyar Állattenyésztők Szövetségének elnöke fontos példaként emelte ki, hogy a hazai vágóhidak és kiskereskedelmi láncok különbséget tesznek azok között az állatok vagy állati termékek között, aszerint, hogy a korlátozás alá eső területekről származnak-e. A szakember szerint a szabályozást úgy alakították ki, hogy jogilag támadhatatlan, viszont így két ár alakult ki: az egyik a korlátozás alá eső területekről beszállított állatokra vonatkozik, míg a másikaz ezen kívüli területekről származókra, és emiatt szerinte nagyon komoly károkat szenvednek ezek a gazdák.

„A számításunk szerint heti 8-10 ezer hízó keresi a helyét a piacon ennek következtében, mert nem nagyon akarják átvenni, vagy egyik pillanatban azt mondják, hogy jó, küldjük a kamiont, a másik pillanatban azt mondják, hogy mégis meggondoltuk magunkat” – magyarázta az elnök, és úgy véli, ez a megoldás valójában az árak letörését szolgálja.

Wagenhoffer Zsombor szerint a helyzet kaotikus, de vannak jó hírek is. Így állati termékek újra szállíthatók Ausztriába, de az elnök úgy véli, hogy a szabályozás szövegezése annyira talányos, hogy a magyar országos főállatorvost kérték fel arra, hogy kérdezze meg az osztrák kollégát, hogy most lehet-e az élő állatot szállítani Ausztriába, mert a magyar tenyésztők úgy értik a szabályokat, hogy most már a nem korlátozott területekről beszállítható élő állat, illetve állati termék.

Magyarországi élő állatot Romániába, Horvátországba és Szlovéniába sem szabad egyelőre szállítani, viszont Olaszország nem tiltotta le egyetlen pillanatra sem az élő állat beszállítást, de szigorú feltételeket szabott, ezekről jelenleg is egyeztet a magyar és olasz hatóság.

„Óriási jelentősége van annak, hogy Magyarországról a húsvéti bárány nagy része már kiment, több mint százezer állatról beszélünk,

bízom benne, hogy a jövőben azzal, hogy Magyarországon nincs új eset, Olaszország nem fog tiltani és nem fog szigorítani” – mondta Wagenhoffer Zsombor, de azt is hozzátette, hogy Izrael, Törökország és néhány távol-keleti állam esetében még akár több hónapba is beletelhet, mire feloldják a korlátozásokat.