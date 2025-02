A szállodaszövetség még nem aggódik a SZÉP-kártyák miatt

Január 1-jétől három újfajta támogatást adhat a munkáltató a munkavállalóknak béren kívüli juttatásként, ezek egyikeként a SZÉP-kártya 2025-ben lakásfelújításra is használható, így többek között vasárut, építőanyagot, festéket, üveget, bútort, parkettát, valamint világítási eszközöket is lehet vásárolni belőle. A lakásfelújításra 2025-ben költhető összeg a SZÉP-kártyaegyenleg 2025. január 1-jei nyitóegyenlegének és a 2025-ben a felhasználásig jóváírt támogatások együttes összegének 50 százalékát nem haladhatja meg.

A változás érzékenyen érintheti a hazai turizmus szolgáltatóit is, mert a magyar vendégek jelentős része SZÉP-kártyával foglalt a szállodákban, most viszont ezt az összeget akár lakásfelújításra is költheti. Az InfoRádió ezért megkérdezte Somlyai Zoltánt, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnökét, hogy számítanak-e emiatt visszaesésre, de jelezte, egyrészt a szállodai költéseknek csak a negyedét adták a SZÉP-kártyás fizetések, másrészt még idő kell ahhoz, hogy látni lehessen a változás valós hatásait. Azt is hozzátette, az új lehetőség inkább olyanokat bírhat rá a költésre, akiknek eddig is a kártyájukon állt a pénz, így ez nem jelent veszteséget a szállodáknál, mert ez a forrás eddig sem jelent ott meg.

"Nyilván ennek lehet negatív hatása, de ha ez nagyságrendi problémákat fog jelenteni, azt majd az elkövetkezendő pár hónap költéséből fogjuk látni" – mondta a szállodaszövetség elnöke, és emlékeztetett, volt már hasonló helyzet, mert amikor megnyitották a lehetőséget az élelmiszer-vásárlásra, akkor 4-5 százalékos volt csak az elvándorlás a SZÉP-kártyafelhasználók körében a turizmustól a kiskereskedelembe. Somlyai Zoltán szerint a jogosultak döntését nagyban befolyásolja majd, hogy mennyi pénz van a SZÉP-kártyájukon, mert "ötezer forintból lakást felújítani nem lehet".