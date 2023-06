Egy életminőségi adat, amelyben megelőzzük Bulgáriát

A valós egyéni fogyasztás olyan javakból és szolgáltatásokból áll, amelyeket az egyének tényleg elfogyasztottak, illetve igénybe vettek, függetlenül attól, hogy azokat a háztartások, a kormányzat vagy nonprofit intézmények vásárolták-e meg és fizették-e ki.

Az egy főre jutó AIC

a háztartások anyagi jólétének mutatójának tekinthető.

Az egy főre jutó AIC vásárlóerő-egységben (PPS) kifejezve 2022-ben az uniós átlag 67 százaléka és 138 százaléka között változott a 27 uniós országban – írja az Eurostat.

Az unión belül kilenc országban volt az egy főre jutó AIC az uniós átlag felett. A legmagasabb értékeket

Eközben 18 uniós országban az egy főre jutó AIC az uniós átlag alatt volt,

?In 2022, in the EU, actual individual consumption (AIC) per capita, expressed in purchasing power standards (PPS), varied from 67% of the EU average in ??Bulgaria to 138% in ??Luxembourg.



