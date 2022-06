Anglia rátér a négynapos munkahét útjára

Az Index összeállítást készített arról, hogy brit munkavállalók ezrei számára kísérleti jelleggel bevezetik a négynapos munkahetet, a fizetés viszont marad 100 százalék. A 6 hónapos tesztben mintegy 70 munkáltató vesz részt a legkülönbözőbb területekről.

A kísérletnek célja a hatékonyabb munkavégzés elérése is. A tudományos hátteret hozzá Oxford és Cambridge biztosítja.

Egy sörgyártó például arra tesz kísérletet, hogy az eddig 5 nap alatt előállított és csomagolt termékkel mostantól 4 nap alatt végezzen. Szerinte arról szól a kísérlet, hogy az ember hogyan használja ki az idejét; a dolgozók lehet, hogy ennyivel jobban koncentrálnak majd.

A kísérlet egy világméretű kezdeményezés része, az Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában és Új-Zélandon is belevágnak. Belgiumban és Izlandon pedig már 4 napos is a munkahét.

Kutatók azonban azt is elismerik, hogy az ötlet nem biztos, hogy mindenkinek és minden szakmának megfelel, például az egészségügyben és az oktatásban, ahol a személyzet már most is túlterhelt és stresszes lehet, aligha.

