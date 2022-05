Óriási magyar GDP-növekedés lehetett az első negyedévben, de jön a lassulás

Kedden teszi közzé a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az első negyedéves GDP-adatokat, és nem zárható ki egy újabb kellemes meglepetés. Az első három hónap termelési adatai ugyanis azt mutatják, hogy a múlt év végéhez képest még gyorsulhatott is az ütem: a VG elemzői konszenzusa szerint a negyedik negyedévben mért 7,1 százalékos emelkedés után az év első három hónapjában – éves bázison – 7,5 százalékkal nőhetett a bruttó hazai össztermék, a negyedéves bővülés mértéke pedig elérhette a 2,2 százalékot.

Az erős kezdet várhatóan az egész éves teljesítményre kedvező hatással lesz, így 2022-ben a növekedés 4,1 százalékos lehet. A lapnak nyilatkozó szakértők előrejelzésében ritkán látható szórás figyelhető meg, a legalacsonyabb prognózis 3, míg a legmagasabb 5,9 százalékos növekedést valószínűsít az esztendő egészére.

Az első negyedévben még erős lehetett a gazdasági növekedés, amelyet az orosz–ukrán háború hatásai csak kismértékben húzhattak vissza – mondta Regős Gábor, a Századvég Konjunktúrakutató makrogazdasági üzletágának vezetője, aki szerint az éves alapú növekedésben nagy szerepe van a tavaly év végi áthúzódó hatásoknak. Termelési oldalról az ipar, az építőipar és a piaci szolgáltatások is erős támaszai lehettek a GDP-nek.

A konszenzusnál magasabb, 7,8 százalékos növekedési várakozását Suppan Gergely, a Magyar Bankholding vezető elemzője azzal indokolta, hogy a legtöbb szektor teljesítménye 2022 első három hónapjában még javult is a tavaly év végéhez képest, az ipari termelés 1,6 százalékról 5,5-re gyorsult, a kiskereskedelmi forgalom 5,5-ről 10,3-re, a vendéglátás 59,2-ről 80,9-re, a vendégéjszakák számának bővülése pedig 208-ról 424 százalékra. Egyedül az építőipar teljesítménye mozgott ellentétesen.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője jelezte azt is, hogy nagy a bizonytalanság az első negyedév teljesítménye körül. Ahogy a negyedik negyedévre vonatkozó adatok pozitív meglepetést okoztak, úgy szerinte most is hasonlóra lehet számítani, szerinte a magyar gazdaság 2022 első negyedévében akár a 9 százalékot is meghaladó éves bázisú növekedést is regisztrálhat.

