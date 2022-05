Felborulhat nyáron a lisztpiac

Most csendes a lisztpiac - mondta a VG-nek Lakatos Zoltán, a Gabonaszövetség gabonafeldolgozói tagozatának elnöke, a Hajdú Gabona Zrt. elnök-vezérigazgatója, hozzátéve, hogy húsvétra bevásároltak az emberek. Közben kiderült, hogy a kormány június végéig meghosszabbítja az árstopot.

A legközelebbi áremelés vélhetően megtöri ezt a csendet, és élénkül a forgalom. Ez a malomipari szereplők tervei szerint hamarosan, május második felében, június elején történhet meg. A 160 forint körüli kilogrammonkénti átadási árat a költségnövekedésből miatt körülbelül 15 forinttal fogják emelni

A búza ára az aratás óta több mint duplájára nőtt, a liszt kilónkénti átadási ára pedig 80-90 forintról emelkedett a 160 forintos szintre.

Július elejétől – a meghosszabbított árstop várható feloldásától – a most tervezettnél is nagyobb mértékű áremelésre kell számítani – mondta Lakatos Zoltán. A mostani tőzsdei árakkal számolva ugyanis 135 ezer forintos tonnánkénti búzaár várható arra az időszakra, ez pedig a malomiparnál 220 forint körüli – vagyis a jelenlegihez képest 60 forinttal magasabb – átadási árat feltételez.

Befolyásolja a helyzetet az orosz–ukrán háború is. Ennek egyik következménye, hogy az ukrán gabonából alig kerülhet exportra, a világpiacon így az árak alakulására ez a hiányhelyzet is hatással van. Ha elkezdődik a betakarítás, és nem érkeznek ukrán szállítások, akkor a közel-keleti és az észak-afrikai országok, valamint Törökország hatalmas igénnyel jelentkeznek majd a térség gabonapiacain. Ha ez így történik, akkor a magyar búzára is magas árat ajánlhatnak a hiányban szenvedő országok, és hiába lesz az államnak elővásárlási joga.

Így most azok a termelők, akiknek még van búzakészletük, megtartják az árut a magasabb árakban bízva – tette hozzá az elnök.

