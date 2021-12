Ismertette a jegybank megemelt inflációs várakozását Matolcsy György

Megvédtük az elmúlt évtized eredményeit - értékelte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke a 2020-as válságkezelést a jegybank 2020-as tevékenységéről szóló beszámolójában. Matolcsy György hangot adott azon tapasztalatának, hogy amikor a jegybank aktívan belépett a válságkezelésbe, akkor az sikeres volt, amikor azonban passzív maradt, akkor a kormány egyedül nem volt képes kezelni azt - tudósított az MTI.

Az MNB 2020 tavaszán azonnal egy koordinált, összetett monetáris csomagot állított össze - emlékeztetett, hozzátéve: további kamatvágásokról döntött, befogadta a nagyvállalati hiteleket, ezzel stabilizálta pénzügyi helyzetüket.

Felélesztették a növekedési hitelprogramot, és mintegy 3000 milliárd forinttal segítették a kisvállalkozások túlélését - sorolta Matolcsy György. A vállalati szektor így emelni tudta hitelállományát, hiszen a hitelezést "lényegében mindenre megnyitották", amire a vállalatoknak szükségük volt. A növekedési kötvényprogrammal pedig azokat a zömében erős nagyvállalatokat támogatták, akik részben kifektetést, részben beruházást finanszíroztak. Ezzel a jövő felé nyitottak kapukat - mondta a jegybankelnök.

A jegybank két év alatt összesen 500 milliárd forint osztalékot fizetett be a költségvetésbe, a válságkezelésben pedig uniós szinten példátlan mértékben, 11 ezermilliárd forinttal vett részt.

Az inflációról és a további kamatemelésekről

Idén és jövőre is 5 százalék körül lehet az infláció, ezért az MNB-nek folytatnia kell a monetáris kondíciók szigorítását – mondta a Portfolio összefoglalója szerint Matolcsy György. A 2022-es infláció kapcsán a legfrissebb szeptemberi előrejelzés még jóval alacsonyabb volt, vagyis a jegybank elnöke a lap értékelése szerint a két hét múlva megjelenő friss számokat ismertette most.

A jegybank elnöke kiemelte, hogy 2020-ra még igaz volt, hogy az infláció a 3 százalékos cél közelében alakult, 2021-re ez már nem lesz igaz, és sajnos 2022-re sem.

Matolcsy szerint nem kérdés, hogy a gazdasági kilábalás ára az infláció visszatérése.

Az infláció mindenkinek közellenség, különösen a jegybankoknak - szögezte le. Jelezte: mindaddig szigorítják a monetáris feltételeket, amíg az árindex növekedése nem közelít a középtávú, 3 százalékos célhoz. Vagyis a kamatemelés folytatását ígérte. A szigorítási ciklus 2022-ben is folytatódik, ezen belül a kamatemelési ciklus is - tette hozzá.

Az infláció megugrása a jegybank elnöke szerint globális jelenség, oka a koronavírus, a kilábalás szűk időszaka.

Idén és jövőre is 5 százalék körüli inflációval számol a jegybank, 2022-re 4,7-5,1 százalék az előrejelzési sáv

- mondta Matolcsy.

Az utóbbi hetekben egyébként szinte mindenki emeli inflációs előrejelzését, korábban az MNB is utalt arra, hogy a szeptemberinél magasabb lehet a pálya. A konkrét számot azonban most árulta el Matolcsy György.

Az ellátási, termelési láncok felbomlanak, a szállítási költségek hétszeresére növekedtek, chiphiány van, ezek mind az infláció emelkedése irányába hatnak - sorolta.

A közelmúlt és a közeljövő lépéseiről szólva az elnök kiemelte: a jegybank reaktiválta az egyhetes betét eszközét, az MNB egyszerre kiszámítható és rugalmas politikát követ ezzel. Az a jegybank nyer az infláció elleni küzdelemben, amelyik elsőként veszi fel a harcot és képes olyan fúziós eszközt használni, ami egyszerre kiszámítható és rugalmas - vélekedett.

Az elnök a Portfolio értékelése szerint gyakorlatilag előrevetítette a decemberi döntéseket is, amikor azt mondta, hogy az MNB először csökkentette, majd minden bizonnyal rövidesen lezárja eszközvásárlási programját, az NHP-t (Növekedési Hitelprogram) kivezette, felülvizsgálja az NKP-t (Növekedési Kötvényprogram), hogy van-e bármilyen kockázata az inflációs harc szempontjából. Politikusi és MNB-alelnöki felszólalások a parlamenti vitában Szatmáry Kristóf (Fidesz), a gazdasági bizottság előadója közölte, a Magyar Nemzeti Bank azon kevés jegybankok egyike amelyik folyamatosan teljesítette elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. Helyesen és jól kezelte az eddig látott összetett gazdasági válságot. Hadházy Sándor, a Fidesz vezérszónoka szerint az MNB gyors és koordinált lépések sorozatával reagált a járványra, teljesítette az elvárásokat, a célkitűzéseket, a magyar emberek érdekében végezte tevékenységét. Z. Kárpát Dániel, a Jobbik vezérszónoka azt mondta: a jegybank elnökének számos esetben megfogalmazott, kormánnyal szembeni kritikái találkoznak a Jobbik rendszerkritikájával. Amikor azt javasolja, hogy fújja le a kormány a felesleges gigaberuházásokat, az teljes mértékben egyezik az ellenzéki párt álláspontjával - fűzte hozzá. Várják, hogy sorolják fel, konkrétan mely beruházások elhalasztását, leállítását javasolnák. Megjegyezte, a devizahiteleseken képzett haszon az MNB-nél landolt, de a visszacsatornázása a mai napig nem történt meg. Nacsa Lőrinc, a KDNP vezérszónoka kiemelte: a pandémia berobbanása és az azt követő világméretű recesszió a 2008-2009-es gazdasági válsághoz képest Magyarországot sokkal egészségesebb, erősebb és ellenállóbb helyzetben érte. Volt költségvetési tartalék, a magyar háztartásoknak volt megtakarítása, a devizahitelek megszüntetésével az emberek nem voltak kiszolgáltatva a külföldi bankoknak adósrabszolgaként. Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) úgy értékelte, hogy a jegybankelnök beszámolójában nem beszélt az ország legfontosabb problémáiról, hogy súlyosan elhibázottak voltak a kormány koronavírus-járvány kezelésével kapcsolatban hozott döntései, valamint a közbeszerzések is. Nem lehet elvonatkoztatni attól, hogy a forint árfolyama az euróhoz viszonyítva elérte mélypontját, az infláció ősszel 6,5 százalék volt, a fogyasztók bizalmi indexe bezuhant, a gazdasági szereplők 60 százaléka tervez rövid távon áremelést - sorolta. Úgy összegzett, ezek a fejlemények nem alakultak volna ki, ha az MNB 2020-ban olyan tökéletesen végezte volna a munkáját, ahogy azt a jelentésben állítják. Varju László (DK) közölte, a koronavírus-járvány okozta válság kormányzati kezelése a nullával volt egyenlő. Hozzátette: a vírus miatti halálozásokat nézve Magyarország ismét az első. Vitatta azt, hogy sikeres volt a hitelmoratórium. Bősz Anett (DK) azt mondta, hogy Matolcsy György nem beszélt azokról az esetekről, amikor a Pénzügyminisztérium és a jegybank vezetése bizonyos gazdaságstratégiai kérdésekben megütközött egymással. Virág Barnabás, az MNB alelnöke a vitára úgy reagált: erős szakmai együttműködésben állnak a Pénzügyminisztériummal, még ha egyes kérdéseket nem is ugyanúgy értékelnek. Megjegyezte: az elmúlt időszakban egyre több nemzetközi példa van a jegybankok és a pénzügyminiszterek közötti vitára, ennek oka szerinte az infláció megjelenése. Tavalyig négy éven át 3 százalékos volt az infláció Magyarországon - mutatott rá -, vagyis a jegybank az árstabilitást sikeresen elérte. Ismételten hangsúlyozta az árak globális emelkedését. Beszámolt arról, hogy az MNB Európában elsőként kezdett kamatemelési ciklust, ezzel időben és megfelelően reagált. Az infláció mértékéréről azt mondta: az 5 százalékos adat az éves átlagos mutató. Jelenleg valóban e felett van az érték, de a kilátások szerint, bár novemberben még lesz emelkedés, az mérséklődni fog. Hangsúlyozta: a jövőben is mindent megtesznek az inflációs cél eléréséhez. Ezután az ülésen elnöklő Latorcai János a vitát lezárta.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás