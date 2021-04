Kettős céllal szállt be az MCC a Libri–Bookline Csoportba

Mint az Infostart is megírta, a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC) a Spéder Zoltán közvetett tulajdonába tartozó, összetett vállalatcsoport megvásárlásával a Libri-Bookline Zrt. (illetve a Libri-Bookline Csoport) részvényeinek közvetett stratégiai kisebbségi tulajdonát is megszerezte március 24-én. A piacvezető könyvkiadó és könyvterjesztő vállalatcsoportban az MCC közvetett részesedése 30,94 százalék, a megszerzett egyéb vállalkozásokban az MCC közvetett részesedése 100 százalékos.

Kovács Zoltán, az MCC Üzleti Ismeretek Műhelyének vezetője, aki a jövőben a Libri-Bookline Zrt. igazgatósági elnöki feladatait is ellátja, az InfoRádióban emlékeztetett, a világon számos iskola, egyetem vagy tehetséggondozó szervezet működik alapítványként, ami rendszerint kettős célt szolgál. Egyrészt, hogy a vagyont megfelelő hozammal hasznosítsák annak érdekében, hogy folyamatos bevételt biztosítsanak a szervezet működéséhez, vagyis egyszerű üzleti megfontolásról van szó. Másfelől olyan befektetéseket igyekeznek végrehajtani, amelyek szellemiségében összeegyeztethetők az alapítvány, illetve az adott iskola működési céljaival. A Libri-Bookline tranzakcióban ez a kettő pedig nagyon szépen összekapcsolódott – fogalmazott az alapítvány üzleti ismeretek műhelyének vezetője –, hiszen egy eredményes, a jövőben is osztalékfizetésre képes cégcsoportba vásárolta be magát a Mathias Corvinus Collegium, miközben a könyvkereskedelem és könyvkiadás szellemiségében is jól illik a tehetséggondozáshoz. Vagyis

ez a kettős cél vezérelte az alapítványt az akvizíció végrehajtásakor.

A tranzakció üzleti szempontból március végével zárult le: a megfelelő jogi és pénzügyi átvilágítást követően került sor a szerződések véglegesítésére, aláírására, a GVH engedélye után pedig az üzlet lezárására. Most kezdődik majd a közös munka, amiben a cél továbbra is ugyanaz, mint eddig is volt a Libri–Bookline Csoport életében, amihez az MCC megpróbál szakmai szempontokat is hozzátenni, és a tudását becsatornázni az amúgy is jól működő cégcsoportba – magyarázta a szakember. Mint hozzátette, az MCC részéről az elvárás egyrészről pénzügyi jellegű, hogy az osztalékfizetési képesség fennmaradjon, és ebből a Mathias Corvinus Collegium megfelelő jövedelmekhez jusson, hogy ezt a tehetséges diákok gondozásába, felkutatásába és taníttatásába be tudja forgatni. Az akvizíció másik vonulata, hogy miután az MCC alapvetően egy Kárpát-medencében gondolkozó szervezet, ezen a téren a tulajdonosok a Libriben látnak potenciált az együttgondolkodásra – emelte ki Kovács Zoltán.

A Libri-Bookline Csoporthozz több könyvkiadó is tartozik, de a jövőről a szakember elmondta, a kiadók meg fognak maradni, a cég pedig a korábbi formában fog működni. Az MCC esetleges javaslatai – egyeztetve a további tulajdonosokkal – azt követően születhetnek meg, amikor még jobban megismerkednek a cégcsoport szerkezetével, de alapvetően a Libri-Bookline Csoport működésében az olvasók és a vásárlók nem fognak semmiféle változást tapasztalni. Sőt, Kovács Zoltán reményei szerint közép- és hosszú távon még javítani is tudnak rajta.

A Libri-Bookline a 2019-es évet jó eredményekkel zárta, nettó árbevétele meghaladta a 26 milliárd forintot. Hogy a cégcsoport teljesítményét a pandémia megtörhette 2020-ban, mert szinte havonta kellett alkalmazkodni hol a záráshoz, hol a nyitáshoz, de Kovács Zoltán véleménye szerint a menedzsment ügyesen oldotta meg a kihívást, és biztosan lesz ugyan hatása a 2020-as év számaira a pandémiának, a cég vélhetően eredményesen zárt. A pontos számok egyelőre még könyvvizsgálat és véglegesítés alatt vannak.

A jövőbeni tervek még csak beszélgettek a tulajdonosok, de abban egységes álláspont van, hogy érdemes körülnézni a Kárpát-medencében, mind a könyvkereskedelemben, mind a könyvkiadás területén a megfelelő szakemberek és tanácsadók bevonásával – mondta Kovács Zoltán. Ez alapján születhet döntés, hogy érdemes-e a terjeszkedési politikát megindítani, és ha igen, mely területeken és milyen irányban.

