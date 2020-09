Patai Mihály marad a tőzsde elnöke

A Budapesti Értéktőzsde éves közgyűlésén a tavalyi évet követően újra Patai Mihályt, a Magyar Nemzeti Bank alelnökét választotta meg az elnöki pozícióra. A közgyűlés határozati pontjai között tisztújítás is szerepelt, ugyanakkor mind az igazgatóság, mind a felügyelő bizottság összetétele változatlan maradt.

Igazgatóság és felügyelő bizottság

Az igazgatóság tagjai. Patai Mihály elnöki tisztségének megtartása mellett a továbbiakban is Bacsa György, Bánfi Attila, Fömötör Barna, Kuti Zsolt, Máté Géza és Végh Richárd lesznek. A felügyelő bizottság összetételét illetően szintén nem történt változás: Gerhardt Ferenc marad a testület elnöke, tagi tisztséget pedig ezután is Bartha Lajos, Kardkovács Kolos, Kása Orsolya, Régely Károly és . Selmeczi-Kovács Zsolt töltik majd be.