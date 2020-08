Kettős trend látható az ingatlanpiacon

A KSH osztályvezetője szerint a második negyedéves, 2019 hasonló időszakához viszonyított, közel 40 százalékos csökkenés érezhetően a koronavírusnak tudható be, hiszen mindezt az áprilisi és májusi erőteljes visszaesés generálta, amikor felére estek vissza az építendő új lakások száma. Júniusban ugyanakkor megfigyelhetők voltak már a kilábalás jelei, és az előző évi értékek 90 százaléka teljesült, visszailleszkedve abba az egyébként csökkenő trendbe, ami az elmúlt év óta tapasztalható az építési engedélyek terén – tette hozzá az InfoRádiónak Székely Gáborné.

Bár a második negyedévben egyébként is jellemző egy szezonális hatás, tehát alacsonyabb szokott lenni az érték, mint az első negyedévben,

az említett 40 százalékos visszaesés 5443 építési engedélyt jelent, amiből Budapesten 1252 darabot adtak ki.

Székely Gáborné megjegyezte, a főváros esetében a csökkenés mértéke 50 százalékos, vagyis az átlagnál erőteljesebb is volt, azonban az is látható, hogy az említett időszakot követően kifejezetten megélénkült az engedélyek kiadása.

Az osztályvezető arra is kitért, más a helyzet a már ténylegesen felépített lakások, illetve azok használatba vételét illetően, ugyanis itt már nem mutatható ki számottevő visszaesés a második negyedévben, sőt, némi növekedés is volt tapasztalható. Míg az első negyedévben 30 százalékkal nőtt a használatba vett lakások aránya az előző év azonos időszakához képest, addig az április–május–júniusi hónapokban, amikor számtalan gazdasági terület leállt az országban,

40 százalékos növekedés volt tapasztalható, tehát nem volt megtorpanás.

Végezetül megjegyezte, az építési engedélyek száma 2018 negyedik negyedévéig folyamatosan növekedett, és ennek a növekménynek az eredménye látható most, miután egy–egy újabb építkezés átfutása legalább egy–két, de akár még több év is. Tehát most jelennek meg azok a lakások a piacon, amelyek építési engedélyeztetése még 2018-ban történt meg.

Nyitókép: Pixabay.com