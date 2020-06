A program előzménye egy osztrák-magyar kutatási együttműködés, amelyben a két ország még tavaly állapodott meg az önvezető autók és az ezekhez kapcsolódó technológiák fejlődésének elősegítésére. A mostani mérésekben több előrelépés is történt a korábbiakhoz képest.

Az közismert, hogy az önvezető járművek önállóan, sofőr nélkül tudnak közlekedni, mert a környezetüket a saját érzékelőikkel látják és e környezetben tudnak tájékozódni. "Két dolgot tettünk ehhez hozzá: ugyanilyen érzékelőkkel, látni képes szenzorokkal láttuk el a környezeti infrastruktúrát, vagyis a környezet is képes volt felismerni, hogy milyen autó mikor halad el benne. A második ötlet szerint pedig az infrastruktúra és az intelligens autó együttműködéséhez – ami hozzájárul a balesetmentesebb közlekedéshez és a közúti infrasturktúra hatékonyabb kihasználásához – szükséges, hogy kommunikálni tudjanak egymással, ehhez pedig az 5G technológiával kaptunk megoldást" – fejtette ki Szalay Zsolt, a BME gépjármű-technológiai tanszékének vezető kutatója.

Példával is illusztrálta, mit jelenthet a gyakorlatban az ilyen módon intelligenssé fejlesztett magyar közúti infrastruktúra: a péntek esti, Budapestről a Balaton felé tartó csúcsforgalomban az érzékelőkből származó forgalmi adatok alapján például dinamikusan megnyithatnak egy leállósávot a közlekedők számára. "A jövő autói, amelyek önmagukban is intelligensek lesznek, egymással is ki tudák ezt az információt cserélni, és egy autó ezen keresztül képes lesz akár kilométerekre is »ellátni« maga elé" – vázolta a jövőt a szakember.

Ráadásul azon túl, hogy az önvezető autók útvonalat fognak tudni választani például a dugók elkerülésére, a "hagyományos" autók is integrálhatók egy ilyen közlekedési rendszerbe.

"Már csak éve kérdése a közúti infrastruktúra intelligenssé fejlesztésének megjelenése az utakon"

– emelte ki Szalay Zsolt.

Terveik között szerepel, hogy Magyarország bizonyos dedikált útvonalait úgynevezett élő laboratórium jelleggel érkékelőrendszerekkel szereljék fel és ott a hagyományos járművek viselkedését tanulmányozzák, és ehhez tudjanak később autonóm képességekkel rendelkező járműveket is a forgalomba integrálni.

Szenzorokat, lézerszkennereket és kamerákat helyeztek személyautókra és kamionokra, valamint az M86-os útra. A teszt során azt vizsgálják, hogyan kommunikál az út ezekkel az autonóm járművekkel. A vizsgálat az 5G technológiával egylőre offline módon történik, a cél az, hogy megnézzék, valós időben hogyan kommunikál az út a járművekkel és ezzel egyidejűleg a járművek egymással. A cél az úgynevezett mixed trafficra, vagyis vegyes közlekedésre való felkészülés, ahol az autonóm járművek mellett nem intelligens járművek is közlekednek - mondta Szalay Zsolt.

A tesztsorozatban 15 autonóm jármű vesz részt.

A tesztet a BME mellett a Knorr-Bremse, a Magyar Közút Nonprofit Zrt., az Ericsson, a Magyar Telekom, valamint osztrák iparági szereplők közösen végzik, a projektet az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatja. A németekkel együtt az első helyen A kormány célja, hogy az új, innovatív technológiák alkalmazásában régiós, vagy európai szinten élen járjon Magyarország - mondta az innovációs és technológiai miniszter a projekt bemutatóján. Palkovics László kiemelte, hogy tavaly jelent meg egy IMF-elemzés, amely az ipari termékek high tech részarányát vizsgálta, és ebben Magyarország Németországgal karöltve az első helyen áll. Ez nem véletlen, mert sok energiát fordítottak erre a magyar vállalatok - mondta a miniszter, hozzátéve: a kormány ezért döntött amellett, hogy az autonóm technológiák kutatási területét segíti a feltételek kialakításában. Ezért döntöttek a zalaegerszegi Zalazone tesztpálya megépítése mellett is, amely "olyan ütemben épül, ahogy gondoltuk" - mondta. A következő lépés a közutak megnyitása volt az autonóm járművek előtt három évvel ezelőtt, hogy valós környezetben is vizsgálni lehessen a járműveket. A negyedik elem egy olyan környezet kialakítása volt, ahol a járművek kommunikálni tudnak a közúttal is, ilyen a mostani tesztelés is a lezárt útszakaszon, ahol a megfelelő környezetet 5G technológiával alakították ki.

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba