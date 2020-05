Számtalan ötlet a turizmus újraindításához

A turizmus szempontjából a szállodaipar és a vendéglátás számára nyújtott közvetlen támogatások mellett a légiközlekedés helyreállítása a legfontosabb ahhoz, hogy a szektor életben maradjon, ha tegyük fel, holnaptól minden normalizálódik védőoltással együtt - ismertette Fóris György, a Bruxinfo elemzője az InfoRádió Brüsszeli hét című műsorában a turisztikáért felelős miniszterek videokonferenciáján elhangzottakat.

Dél-Európa turistaparadicsomainak - például Málta vagy Ciprus - nagyon jelentős része csak repülővel érhető el viszonylag rövid időn belül. Számukra létkérdés, hogy

áprilisban az európai légiforgalom 80 százalékkal zuhant.

"De még ha helyre is áll a légiközlekedés, vagy elkezdenek bizonyos járatokat újraindítani, az előrelátható, hogy az emberek aggodalmai miatt - amíg nincs védőoltás - kezdetben lehet, hogy csak 30-40 százalékos kihasználtság lesz a járatokon. Ennek következményeként pedig a cégek megemelhetik a jegyárakat három-négyszeresére, ami értelemszerűen visszaveti a tömegek megindulását" - fejtette ki.

Fóris György szerint ezért a turizmusban érdekelt iparágak elsősorban azt szeretnék, ha EU-szintű erőfeszítés a szállítókat segítené oly mértékben - például likviditással, pénzügyi támogatással -, hogy

számukra az alaphelyzetben veszteséges szállítást is biztosítani tudják az új desztinációkra.

Másrészt arról tárgyaltak a miniszterek, hogy milyen olyan általánosan elfogadott és mindenki számára egyformán hasznosnak tekinthető protokollt célszerű vagy szükséges kidolgozni, ami a védőoltás megjelenéséig biztosíthatja a biztonságot járványvédelmi szempontból. Valamint arról, hogy milyen szabályok mentén lehessen egyáltalán felszabadítani az idegenforgalmi mozgást, ami mellett nem kockáztatják a visszaesést a járványhelyzetben.

Ez vonatkozhat a korosztályi behatárolásra - bár jelenleg erről nincs szó -, vagy amit több tagország is hangoztatott, hogy úgynevezett biztonságos folyosókat alakítsanak ki, ahol tagországok, régiók egymás között eljuttathatják a turistákat az indulópontról a célállomásra. Hasonlóan a közúti áruszállításban alkalmazott zöldfolyosókhoz, miközben a személyforgalom lényegében áll.

De előfordulhat az is, hogy kvótákat szabnak meg a múzeumok számára ahhoz, hogy az eredeti befogadóképességükhöz képest milyen maximális napi, vagy egyidejű látogatottságot engedhetnek meg a társadalmi távolságtartás betartásához. Akár a Louvre-ban is, miközben azért már nem áll üresen. Meg kell fontolni azt is, hogy általában a szálláskiadásnál legyen-e minden szobának lakója, vagy csak minden másodiknak; a légiközlekedésben ülhessenek-e egymás mellett emberek, vagy a középső ülést ki kell hagyni.

Ezek mind-mind szabályozandó területek, amelyeknél nem megengedhető az eltérő tagállami szabályozás,

hanem egységes megoldás szükséges, és ezt résztvevő országoknak egymás között kell egyeztetni, majd pedig az európai hatóságokat kell felkérni, hogy ennek megfelelően protokollt dolgozzanak ki és valamilyen szabálykeretbe foglalják az intézkedéseket - tette hozzá Fóris György.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt