Megerősítette a cég: mégis szerdán kezd a Suzuki-gyár

Az eredeti tervnek megfelelően április 29-én újraindul egyműszakos munkarendben az esztergomi üzem - közölte a Portfolio megkeresésére a Magyar Suzuki Zrt., határozottan cáfolva a Népszava halasztásról szóló értesülését. A lap László Zoltánra, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnökére hivatkozva írta, hogy a középvezetők számára szerdán lesz egy tájékoztató, illetve képzés, csütörtökön pedig sorokat töltenek fel, a termelés csak május 4-én indulhat ismét újra – a korábbi terveknek megfelelően csupán egy műszakban.

A Portfoliónak adott nyilatkozat szerint a Suzuki-gyár és valamennyi beszállítója is teljes mértékben felkészült az újraindulásra.

Napi 400 autót gyártanak majd a Vitarából és az SX4 S-CROSS-ból.

Utóbbiból az európai uniós piac számára hibrid hajtású változatok készülnek.

A cég felhívta a figyelmet arra is, hogy a vállalat külföldi piacain folyamatosan terveznek, vagy már be is vezettek bizonyos fokú enyhítő rendelkezéseket, melyek alapján a márkakereskedések fokozatos újranyitására is számítanak. Figyelik a piaci igényeket, a gyártási tervet ennek megfelelően alakítják majd – tették hozzá.

László Zoltán a Népszavának egyébként arról beszélt, hogy a többi nagy autógyár is küszködik az újraindulással, sorra módosítják a nyitási forgatókönyveket, és ugyanez igaz a kisebb üzemekre is. Az egyik nagy autógyárban ráadásul tavaly decemberhez képest 50 százalékkal vissza is vették a tervezett gyártási számokat, „ami órási” – fogalmazott László Zoltán.

A csúszást sok helyütt az ellátási lánc akadozása okozza, ami miatt nincs elég alapanyag vagy alkatrész. Az egyik üzemben pedig azért nem tudott a napokban elindulni a munka, mert a „kényszerszünetben” lecserélték a gyártósorokat, az új gépsorokhoz szükséges vezérlőpanel azonban nem érkezett meg.

