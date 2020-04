Óvatosan újraindulnak a hazai autógyárak

Az eddig tervezettnél hat nappal később, de április 28-tól részlegesen, fokozatosan és szigorú járványvédelmi intézkedések mellett újraindulhat a munka a kecskeméti Mercedes-gyárban - írta a hvg.hu. Addig csak az elengedhetetlenül szükséges feladatokat végzik el, ezeken a részlegeken a dolgozók létszámát minimálisra csökkentették. A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. közölte azt is, hogy folyamatosan egyeztetnek a szakszervezetekkel, hogy megtalálják a megoldást, miként lehet a dolgozók munkahelyét és bérét is hosszú távon biztosítani.

A győri Audi-gyárban kedden indult újra a termelés, de a közel 13 ezer dolgozóból csak százan álltak munkába egyetlen gyártósornál, és a hét végén kezdődhet meg a munka még egy összeszerelő soron, egy műszakban, a járműgyárat pedig még egy héttel később indíthatják be. A dolgozók biztonsága érdekében átrendezik a gyár területét, hogy minél kevesebb dolgozó találkozzon egymással, ahol pedig muszáj, ott másfél méternél távolabb legyenek egymástól. Gondoskodtak arról is, hogy a korábbinál kétszer több busz vigye be az embereket a munkába, biztosítják a távmunkát az erre alkalmas munkakörökben, és a munkahelyi étterem is elvitelesre alakul át.

A tervek szerint a Suzuki esztergomi gyára is elindul április 27-én, szigorú járványvédelmi intézkedések mellett, de a vállalat közleménye szerint, "folyamatosan elemzi a piacok alakulását, figyeli az esetleges további belföldi és külföldi kormányzati intézkedéseket, amelyek tükrében hetente felülvizsgálja az indulás időpontját".

A mezőgazdasági gépeket és autóipari alkatrészeket gyártó Linamar is újraindul részlegesen – erősítette meg a portál érdeklődésére Tóth Zoltán, a Vasas szakszervezet helyi elnöke. Az orosházi központú, de Békéscsabán is üzemet működtető, kanadai tulajdonú cég két hétre állt le. Egyelőre az LPP divíziójában indulnak a gyártósorok, illetve az Oros részlege is megmozdul, ez utóbbiban két egység kivételével indul a gyártás. Így ettől a héttől a már újrainduló részlegek ismét három műszakban termelnek, de mindez egyelőre a kényszerszabadságra küldött dolgozók töredékét érinti. Tóth szerint a munkaerő közvetítőkön keresztül szerződött dolgozókat a március 30-i leállással már elküldték, az alkalmazottaknak minden esélyük megvan, hogy fokozatosan visszaálljon a rend.

Magyarország számára a nagy autógyárak újraindulása makrogazdasági szinten, és a kiépült beszállítói kör túlélése érdekében is fontos, hogy újraindulnak az üzemek. Az elmúlt években a teljes magyar GDP 4-5 százalékát köszönhettük a járműgyártásnak.

