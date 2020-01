Mélyponton a legnagyobb német bank

A Deutsche Bank tőkepiaci pályafutása alatt még soha nem esett meg olyan, hogy ne lenne olyan elemző, aki vételre ajánlja a bank papírjait, de ez a pillanat is elérkezett - írta a Portfolio. A bank árfolyama 2007 májusa óta 106 euró környékéről mostanra a 2009-es mélypontnál látottnak is csak a felét éri el.

2007-ben még 10 elemzőből 7, de még 2013-ban is az elemzők kétharmada vételt ajánlott. Ehhez képest most az elemzői ajánlások 60 százaléka eladás, 40 százaléka pedig tartás, 15 elemző eladásra, 10 pedig tartásra ajánlja a Deutsche Bank részvényeit. Az elemzői célárak átlaga 6,25 euró, ami 16 százalékkal alacsonyabb, mint a mostani árfolyam, de a friss célárak között bőven találunk 4 euró körüli értékeket is, amik alapján közel felére is eshetne a Deutsche Bank árfolyama - írta a portál.

A hanyatlás okai között említi a Portfolio, hogy jelentősen

csökkentek a bank bevételei, a marzsok szűkültek, miközben a finanszírozási költségek emelkedtek, a német piacon nagyon éles versenyben kellene helyt állnia, a Brexittel pedig a bevételei ötödét adó piacot veszít.

Ezt tetézték a bírságok is.A befektetési banki üzletág korábban a bevételek több mint felét adta, ez a részleg azonban az elmúlt években folyamatosan piaci részesedést veszített. A bank ugyanis tevékeny szereplője volt az elmúlt évtized legnagyobb pénzügyi botrányainak és emiatt

a 2008-as válság óta összesen közel 18 milliárd dollár bírságot fizetett a pénzintézet.

Az elmúlt években folyamatos menedzsmentváltásokkal igyekeztek javítani a bank helyzetén, kevés sikerrel.

A portál szerint érdekes mellékszál, hogy az OTP szárnyalásával és a Deutsche Bank szenvedésével az elmúlt években mennyire közel kerül egymáshoz a két bank piaci értéke. Miközben a német bank mérlegfőösszege közel 26-szor akkora, mint a magyar banké, a Deutsche Bank piaci kapitalizációja csak 28 százalékkal magasabb, mint az OTP csoporté.

