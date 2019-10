Az új lakások árával vetekszenek a felújított használtak

Azokról a lakások van szó, amelyek körülbelül 6-8 évvel ezelőtt épültek, kitűnő a gépészetük, korszerűek a nyílászáróik, esetleg külső szigetelésen is átestek – magyarázta az InfoRádiónak a Portfolio elemzője, aki arra is rámutatott, hogy a magas árakhoz az is hozzájárul, hogy az emberek nem szeretnek bajlódni a majdnem új lakásukkal, ezért olyat keresnek, amit csak kis mértékben kell a saját képükre formálni.

Ráadásul az új építésű lakások jelentős részének a minősége, és erről kevés szó esik a szakma részéről, jegyezte meg Mester Nándor, csapnivaló. Részben a szakemberhiány miatt, ugyanis nem megfelelően képzett emberekkel végeztetik el a kivitelezést. Magyarán, ezek esetében

a magas árhoz növekvő arányú problémák társulnak,

összegezte a szakember.

Ráadásul néhány hónappal ezelőtt a kormány átalakította a támogatási rendszer azon részét, amely a használt lakásokra vonatkozik: egyrészt megemelte a korábbi 35 milliós értékhatárt, amiért manapság egy egyszobást lakás lehet kapni, fogalmazott Mester Nándor, valamit belépett a piacra a bővített csok, valamint a babaváró hitel is, amit szintén sokan vesznek fel. Hogyha ezeket összeadják, kijön a 45-50 milliós, 2-2,5 szobás lakás viszonylag jó helyen, mutatott rá a szakember.

Nyílik az olló

Az újszerű és az átlagos lakások közti olló, amire az OTP-s elemzés is kitér, növekszik, és még egyértelműbbé válik az, hogy milyen minőségi különbségek vannak egy ugyanabban az lokáciban lévő nagyon gyenge állapotú lakás és egy teljesen felújított lakás között – tette hozzá a Portfolio munkatársa.

