Megtorpant az ipari növekedés

Az éves növekedés lassult a márciusi 8,0 százalékhoz képest, az előző hónaphoz mért adat pedig négy hónap emelkedés után az ipari kibocsátás 1,1 százalékos áprilisi csökkenését mutatja.

Az átlag feletti mértékben emelkedett az élelmiszer, ital- és dohánytermék gyártása az első negyedévi és a márciusi egyformán 4,7 százalék után. A legnagyobb súlyú járműgyártásban lassult a növekedés üteme a kiugróan magas márciusi 12,8 százalékról. Szeptember óta először csökkent a számítástechnikai és elektronikai termékek gyártása éves összevetésben, míg az első negyedévben még tisztes, 7,4 százalékos növekedést ért el.

Az év első négy hónapjában 6,2 százalékkal volt nagyobb termelés, mint az előző év azonos időszakában.

Az áprilisi ipari termelés részletes adatait jövő csütörtökön, június 13-án közli második becslése alapján a KSH.

Elemzés

Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője: a járműgyártást fékezi a gyenge európai és globális konjunktúra, ezt azonban némileg ellensúlyozza új gépkocsi modellek hazai gyártásának felfutása és további feldolgozóipari kapacitások üzembe helyezése – a tavalyi évben a tavalyi uniós forrásbeáramlással közel egyező mértékű, 4,3 milliárd eurót meghaladó működőtőke beruházásról született döntés, míg idén már a tavalyi rekordérték közel héttizedének megfelelő, 970 milliárd forintnyi működőtőke beruházást jelentettek be –, valamint a robosztus belső kereslet adhat további lendületet az ipari termelésnek, amit a némileg csökkenő, de továbbra is igen magas bizalmi indexek is tükröznek. A feldolgozóipar kedvező kilátásait tükrözi az új rendelések és a megrendelésállomány kétszámjegyű növekedése is. Ezzel szemben a meredeken csökkenő európai konjunktúra, a globális és a kínai gazdasági növekedés lassulása, valamint döntően közvetett hatások miatt a Brexit körüli bizonytalanság jelentős kockázatokat jelenthet, bár ezek már eddig is fékezték a növekedést, így azeurópai konjunktúra talán már elérhette a mélypontot, amit a frissen megjelent német ipari adatok is jeleznek. Az élénkülést szintén támogathatja, hogy az autógyártók egyre több modellre, illetve motorvariánsra szerezhetik meg az új károsanyag kibocsátási szabályzattoknak (WLTP) megfelelő forgalomba hozatali engedélyt. Idén 6% közeli növekedést várunk az ipari kibocsátásban a tavalyi 3,6% után. 2015 óta az ipari termelés 15,3%-kal, 2010-hez képest pedig 41%-kal bővült.